Morts de migrants dans la Manche : trois arrestations au Royaume-Uni

Photo : AFP/VNA/CVN

Ces hommes, deux Soudanais de 19 et 22 ans et un Sud-Soudanais de 22 ans, sont soupçonnés "d'avoir facilité l'immigration clandestine et d'être entrés illégalement au Royaume-Uni", a indiqué l'agence britannique de lutte contre la criminalité (National Crime Agency, NCA) dans un communiqué.

Ils ont été arrêtés "dans le cadre d'une enquête sur la traversée de la Manche par un bateau qui a entraîné la mort de plusieurs migrants, dont un enfant, au large des côtes françaises hier", a ajouté la NCA.

Les trois hommes été placés en détention mardi soir 23 avril et vont être interrogés dans le Kent, dans le Sud de l'Angleterre.

Cinquante-cinq autres personnes qui auraient été à bord du bateau ont été identifiées, a indiqué la NCA.

Cet accident mortel est survenu quelques heures après l'adoption par le Parlement britannique d'une loi controversée permettant d'expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni.

Outre la fillette, âgée de sept ans, trois hommes et une femme figurent parmi les personnes décédées, a indiqué mardi le préfet du département du Pas-de-Calais, Jacques Billant.

Quelque 112 personnes, notamment des Syriens et des Irakiens, avaient pris place à bord de l'embarcation, selon le préfet. Le bateau a pris la mer vers 05h00 mais le moteur s'est arrêté à quelques centaines de mètres du rivage et des personnes sont tombées à l'eau.

Une cinquantaine de migrants ont été secourus, puis débarquées à Boulogne-sur-Mer. Les autres ont repris la route pour le Royaume-Uni.

Mardi 23 avril, plus de 400 personnes ont traversé la Manche, selon des chiffres provisoires du ministère britannique de l'Intérieur. Près de 6.700 sont arrivés sur les côtés anglaises depuis le début de l'année, soit 20% de plus que l'an dernier à la même période.

Au moins quinze migrants sont décédés en 2024 dans des tentatives de traversée.

En 2023, près de 30.000 migrants ont effectué la traversée.

AFP/VNA/CVN