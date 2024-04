Les Émirats annoncent 544 millions d'USD pour réparer les dégâts provoqués par la tempête

"Au Conseil des ministres d'aujourd'hui, nous avons approuvé un montant de 2 milliards de dirhams (environ 544 millions d'USD) pour réparer les dommages causés aux maisons (...) des citoyens", a écrit sur son compte X cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum, après les inondations qui ont paralysé une grande partie de ce riche pays pétrolier la semaine dernière.

Un comité ministériel a été chargé de recenser les dommages causés aux logements et de verser des indemnités, tandis qu'un autre a été chargé "d'identifier les dommages causés (...) aux infrastructures et de proposer des solutions et des mesures au niveau de l'État", a-t-il affirmé.

"Nous avons appris de grandes leçons sur la manière de gérer les fortes pluies dans nos villes développées (...) Nous sommes mieux préparés pour l'avenir", a également estimé le Premier ministre et dirigeant de Dubaï, l'un des émirats de la fédération le plus affecté par les pluies torrentielles du 16 avril.

Le pays désertique a enregistré ce jour-là l'équivalent de près de deux ans de précipitations en l'espace d'une journée.

À Dubaï, plusieurs quartiers résidentiels et axes routiers ont été inondés, contrastant avec son image de ville ultra-moderne.

L'aéroport de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, a dû annuler plus de 2.000 vols, ne retrouvant son activité normale que mardi 23 avril, soit une semaine après la tempête.

AFP/VNA/CVN