Jeudi noir pour le transport aérien français malgré la levée d'un préavis de grève

Des milliers de vols annulés en pleines vacances scolaires françaises, des centaines de milliers de passagers "dans le flou" : malgré un accord de dernière minute avec un syndicat d'aiguilleurs du ciel français, le trafic aérien s'annonce extrêmement perturbé jeudi 25 avril en France et par ricochet en Europe.

>> Grève des contrôleurs aériens : très fortes perturbations attendues jeudi

>> Perturbations dans le ciel malgré la levée d'un préavis de grève des contrôleurs

Photo : AFP/VNA/CVN

Plus de 2.000 vols en Europe ont été supprimés et 1.000 risquent de devoir se dérouter pour éviter l'espace aérien français, selon la principale association de compagnies aériennes du Vieux Continent, Airlines for Europe.

Trois vols sur quatre seront supprimés au départ ou à l'arrivée de Paris-Orly, le deuxième aéroport français; 55% à Roissy-Charles-de-Gaulle, le premier; 65% à Marseille-Provence et 45% sur toutes les autres plateformes de France métropolitaine.

Ces annulations, d'une ampleur sans précédent "depuis une vingtaine d'années" selon le patron des aéroports parisiens Augustin de Romanet, ont été imposées par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) au vu du nombre de grévistes déclarés parmi les indispensables contrôleurs aériens.

Pourtant, l'annonce mercredi matin 24 avril d'un accord de fin de crise par le principal syndicat, le SNCTA, avait laissé espérer un allègement des contraintes pesant sur les compagnies aériennes.

Mais selon la DGAC, "l'aboutissement tardif des négociations avec le SNCTA et la nécessité de finaliser les discussions avec les autres organisations syndicales ne permettront pas d'éviter des perturbations" jeudi 25 avril.

Ryanair, dont le patron ne cesse de dénoncer les grèves françaises, a annulé à lui seul "plus de 300 vols" jeudi 25 avril, Transavia 198 vols, tandis qu'Air France a prévenu que "des annulations importantes et des retards (étaient) à prévoir". La DGAC a conseillé aux passagers qui le peuvent de "reporter leur voyage".

L'objet des négociations est la refonte du contrôle aérien français. Le SNCTA, qui a rassemblé 60% des voix des contrôleurs aériens aux dernières élections, protestait contre les mesures d'accompagnement de cette réforme, notamment salariales, et réclamait entre autres 25% d'augmentation des rémunérations étalées sur cinq ans.

Il prévoyait une "mobilisation record" pour jeudi 25 avril, malgré l'engagement à ne pas faire grève pour des raisons salariales dans le cadre d'une "trêve olympique" annoncée en septembre dernier.

AFP/VNA/CVN