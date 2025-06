Le Soudan confronté à une grave crise de choléra

L'ONG Médecins sans Frontières (MSF) a alerté sur la situation actuelle du choléra qui s'aggrave au Soudan avec plus de 1.000 cas recensés chaque jour dans la capitale Khartoum, épicentre de l'épidémie.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au milieu des ravages causés par la guerre qui dure depuis plus de deux ans, le Soudan est confronté à l'une des crises humanitaires les plus graves, menaçant la vie de millions de personnes.

Avec la détérioration des services de base et la fermeture de plus de 80% des hôpitaux, "la pandémie de choléra s'aggrave à un rythme effréné, transformant la capitale, Khartoum, en un épicentre majeur de l'épidémie", selon MSF.

"La situation actuelle du choléra est très grave, en particulier à Khartoum, devenue l'épicentre de l'épidémie", a déclaré à des médias Nicolas Jean, chef de mission MSF au Soudan.

"Nous avons constaté une vague de choléra qui s'est rapidement propagée en quelques jours seulement, avec des centaines de cas, voire plus de 1.000 par jour à Khartoum". MSF a attribué l'épidémie aux "effets du conflit sur le réseau d'eau, le système de santé et l'hygiène des citoyens", soulignant que "de nombreuses personnes ont été déplacées à plusieurs reprises, sans abri ni même domicile, et ont été contraintes de vivre dans des abris surpeuplés".

"Le manque d'eau, le manque d'hygiène et le manque d'accès aux soins de santé sont autant de facteurs qui ont favorisé la propagation de la maladie et l'ont rendue difficile à contrôler", a expliqué le responsable de MSF.

Le Soudan est en proie à un conflit armé depuis avril 2023, opposant l'armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR). Au moins 24.000 personnes auraient été tuées. Et plus de 14 millions de personnes ont été déplacées, dont plus de 4 millions ont fui vers les pays voisins, selon des estimations.

Par ailleurs, une famine a été déclarée dans au moins cinq régions soudanaises, la région dévastée du Darfour étant son principal épicentre.

APS/VNA/CVN