Le SG du Parti et président vietnamien Tô Lâm félicite le président congolais

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, a adressé le 9 avril un message de félicitations à Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République du Congo.

>> RD Congo : la frontière avec le Burundi rouvre, "les gens traversent"

>> RDC : plus de 200 morts dans l'éboulement sur un site minier, selon Kinshasa

>> Le Congo veut qu'Interpol traque l'ancien patron de son football

Photo: africaintelligence.fr/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, a adressé le 9 avril un message de félicitations à Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République du Congo.

VNA/CVN