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Politique
Le SG du Parti et président vietnamien Tô Lâm félicite le président congolais

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, a adressé le 9 avril un message de félicitations à Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République du Congo.

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Le présidence de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. 
Photo: africaintelligence.fr/CVN

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, a adressé le 9 avril un message de félicitations à Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de sa réélection à la présidence de la République du Congo.

VNA/CVN

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