Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération dans la formation des cadres publics

Le Vietnam et la République de Corée entendent renforcer leur coopération dans la recherche, le conseil en matière de politiques publiques ainsi que dans la formation et le perfectionnement des cadres du secteur public, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités de gouvernance, la transformation numérique, l’application de l’intelligence artificielle (IA) et le développement des compétences de leadership adaptées aux exigences de la nouvelle période.

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Dans le cadre de sa visite de travail en République de Corée, une délégation de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, conduite par son directeur, le professeur associé et docteur Doàn Minh Huân, membre du Bureau politique, a travaillé le 22 septembre avec l’Institut sud-coréen d’administration publique (KIPA) et l’Institut national de développement des ressources humaines de la République de Corée (NHI).

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre avec le KIPA, son directeur Kwon Hyuk Chu a partagé l’expérience de la République de Corée en matière de gouvernance intelligente de l’administration locale ainsi que plusieurs modèles actuellement mis en œuvre. Les deux parties ont également passé en revue les résultats de leur coopération depuis la signature d’un mémorandum d’entente en 2016, notamment leur collaboration avec la Banque mondiale (BM) pour l’élaboration, en 2017, d’un cadre d’évaluation de l’efficacité du gouvernement.

Le professeur associé et docteur Doàn Minh Huân a hautement apprécié le rôle du KIPA dans la recherche et le conseil en matière de réforme administrative. Il a proposé de renforcer l’articulation entre la recherche scientifique et les questions pratiques de gouvernance nationale, afin de produire des travaux directement utiles à la formation des cadres et au conseil en matière de politiques publiques.

Les deux parties s’attacheront ainsi à intensifier les échanges de recherches, de données et d’expériences dans les domaines de la réforme administrative, de la gouvernance publique, de l’administration numérique et du développement des ressources humaines du secteur public. Elles envisagent également de mener des recherches conjointes sur l’organisation de l’appareil administratif, l’administration intelligente et la qualité des services publics.

Les deux parties souhaitent en outre étudier les cadres institutionnels et juridiques nécessaires à une utilisation responsable de l’IA dans le secteur public, notamment en matière de responsabilité, d’éthique de la fonction publique, de protection des données personnelles et de maîtrise des risques.

L’Académie nationale de politique Hô Chi Minh a également proposé d’organiser des programmes de formation thématique consacrés à la gouvernance nationale moderne, à la gouvernance des données, à l’innovation, à la réforme administrative et à l’expérimentation encadrée des politiques, en combinant formation et études de terrain en République de Corée. Les deux parties envisagent par ailleurs d’organiser régulièrement des dialogues sur les politiques publiques, consacrés à des questions spécifiques afin d’élaborer des rapports de conseil, des initiatives et des recommandations adaptées aux conditions de chaque pays.

Dans l’après-midi, la délégation a travaillé avec le NHI, organisme relevant du ministère coréen de la Gestion des ressources humaines, qui joue un rôle central dans la formation et le développement des fonctionnaires, ainsi que dans le soutien aux établissements de formation du secteur public et la promotion de la coopération internationale.

Le professeur associé et docteur Doàn Minh Huân a salué les bases de la coopération entre les deux organismes, établies depuis 2014 et consolidées par les mémorandums d’entente signés en 2017 et 2024. Avec le soutien de l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA), le NHI a coordonné plusieurs programmes d’études et de formation destinés aux cadres vietnamiens inscrits dans les plans de développement des cadres stratégiques, tout en envoyant des experts dispenser des cours et échanger avec l’Académie.

Dans les temps à venir, les deux parties se concentreront sur l’élaboration de programmes de formation destinés aux cadres stratégiques, avant de les étendre progressivement aux cadres dirigeants et gestionnaires de niveau intermédiaire, ainsi qu’aux cadres et enseignants de l’Académie. Elles renforceront également les échanges d’experts, de chercheurs, de documents et de modèles de formation. Les programmes porteront notamment sur le leadership stratégique, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, l’innovation, la transformation numérique et le travail dans un environnement international.

Les deux parties étudieront aussi l’organisation annuelle de formations de courte durée en République de Corée, combinant enseignements thématiques, études de cas et visites de terrain. Elles chercheront parallèlement à renouveler les méthodes de formation pour les adapter aux évolutions de la transformation numérique et de l’IA, notamment à travers le partage d’expériences sur l’application de l’IA à la gestion des ressources humaines et le développement des compétences numériques.

À l’issue des rencontres menées les 21 et 22 septembre avec plusieurs organismes et organisations coréens, quatre domaines prioritaires de coopération ont été identifiés : renforcer les capacités de gouvernance publique et l’efficacité de la mise en œuvre des politiques ; promouvoir la transformation numérique et l’utilisation responsable de l’IA dans le secteur public ; renouveler la formation et le perfectionnement des cadres ; et développer les capacités de leadership adaptées aux exigences de la nouvelle période.

Les deux parties sont convenues de concrétiser les contenus échangés à travers des programmes et activités dotés d’objectifs, de responsables et de résultats attendus clairement définis, contribuant ainsi directement à la formation des cadres, à la recherche théorique et au conseil en matière de politiques publiques, et au renforcement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée.

VNA/CVN