L’Assemblée nationale doit renouveler sa pensée législative

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné, lors de la conférence nationale consacrée à l'étude et à la mise en œuvre de la Résolution du 2 e plénum du Comité central du Parti (XIV e mandat), tenue fin mars dernier : “L’Assemblée nationale doit exercer pleinement son rôle législatif et de supervision suprême, afin de garantir que toutes les grandes orientations du Parti soient rapidement, de manière cohérente et réalisable, intégrées dans le système juridique” .

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Photo : VNA/CVN

Chaque loi promulguée doit véritablement ouvrir la voie au développement, lever les obstacles et libérer les ressources. Le travail législatif doit partir des exigences du développement du pays, de la réalité de la vie économique et sociale.

Par le biais de l’activité législative et de la supervision suprême, l’Assemblée nationale doit contribuer à améliorer la qualité des institutions, à renforcer la discipline et l’ordre dans la gestion de l’État, et à instaurer un environnement juridique stable, transparent et favorable à un développement rapide et durable.

Si le XIVe Congrès a été qualifié de "Congrès du dire et de l’agir", alors la XVIe législature de l’Assemblée nationale est également appelée à être une "Assemblée nationale de l’action".

Adopter huit projets de loi ainsi qu’une résolution

La XVIe législature de l’Assemblée nationale suscite de grandes attentes quant à la poursuite du perfectionnement d’un système juridique cohérent, stable, transparent, compréhensible, facile à appliquer et ouvert, favorable à l’environnement d’investissement, permettant aux citoyens de créer leur activité, de lancer des entreprises, d’élargir la production et le commerce, contribuant ainsi à l’objectif d’une croissance économique annuelle à deux chiffres.

L’une des grandes missions de l’Assemblée nationale est identifiée comme la levée des "points de blocage" institutionnels. Lorsqu’elles sont réformées de manière vigoureuse, les institutions deviennent un moteur capable de libérer les ressources de la société, depuis celles des citoyens jusqu’aux investissements nationaux et étrangers.

La première session (ouverte le 6 avril et prévue pour se clôturer le 23 avril, dont la deuxième phase commence le 20 avril) de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, en plus de traiter des questions de personnel, examine également une série de projets de loi directement liés à la vie des citoyens, tels que la Loi sur l’état civil (révisée), la Loi sur l’accès à l’information (révisée)… ainsi que des décisions majeures concernant le plan de développement socio-économique sur cinq ans, l’investissement public à moyen terme et les finances-budgets nationaux pour la période 2026-2030.

Photo : VNA/CVN

La première session d’un nouveau mandat marque le point de départ du mode de fonctionnement et de la qualité de toute une législature. À partir des exigences formulées par le secrétaire général du Parti, un message a été adressé à l’ensemble des électeurs : la XVIe législature de l’Assemblée nationale agira immédiatement, ira jusqu’au bout et produira des résultats "visibles" - des lois mises en application plus rapidement, un appareil institutionnel fonctionnant de manière fluide, et des décisions politiques orientées vers l’amélioration du niveau de vie des citoyens.

Selon l’agenda, lors de sa première session, l’Assemblée nationale doit examiner et adopter huit projets de loi ainsi qu’une résolution, tous directement liés à l’organisation de la vie juridique et à la gouvernance nationale.

Renouveler les méthodes de supervision

Pour accomplir la mission “Agir et Agir correctement, agir avec détermination et efficacité”, la XVIe législature de l’Assemblée nationale doit renouveler sa pensée législative, passer de l’approche consistant à “faire des lois pour être complet” à une pensée moderne consistant à “faire des lois pour développer”, afin que le droit devienne véritablement un tremplin pour l’innovation, la créativité et le développement.

La conclusion du 2e plénum du Comité central met l’accent sur l’exigence d’un profond renouvellement dans l’organisation de la mise en œuvre, sur le renforcement de la supervision et du suivi après inspection, ainsi que sur la détermination à remédier à l’attitude d’évitement et de fuite de responsabilités.

Pour répondre à cette exigence, l’Assemblée nationale doit continuer à renouveler ses méthodes de supervision dans un sens plus substantiel, fondé sur les données et suivant jusqu’au bout les résultats obtenus, en accordant une attention particulière au suivi de la promulgation des textes d’application des lois et des résolutions.

Une session est considérée comme réussie lorsque l’Assemblée nationale adopte un grand nombre de lois et de résolutions avec un taux élevé d’approbation des députés, reflétant le consensus au sein de l’organe législatif.

Quang Vinh - Hoàng Phuong/CVN