Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, adresse ses vœux pour la fête du Vesak

À l’occasion de la fête du Vesak 2026, - année bouddhique 2570 -, le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, a rendu visite le 29 mai et adressé ses félicitations au vénérable Thich Tri Quang, patriarche suprême du Conseil de patronage de la Sangha bouddhiste du Vietnam et au vénérable Thich Thiên Nhon, son patriarche adjoint.

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Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Trân Thanh Mân a transmis aux dignitaires religieux, moines, moniales, fidèles bouddhistes et à l’ensemble des pratiquants de l'ensemble du pays ses salutations chaleureuses ainsi que ses vœux de paix, de solidarité et de joie à l’occasion du Vesak 2026.

Il a rappelé que l'Assemblée nationale du Vietnam avait récemment adopté plusieurs lois liées aux activités religieuses et cultuelles, notamment la Loi sur les croyances et les religions de 2026, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

L’Assemblée nationale et le gouvernement ont également mis en place des mécanismes de coordination et confié des missions spécifiques aux ministères et secteurs concernés, en particulier au ministère des Ethnies et des Réligions afin de soutenir l’organisation des grands événements de l’église bouddhique.

Le dirigeant a souligné que le Parti, l’État et le Front de la Patrie du Vietnam apprécient hautement les importantes contributions de l’Église bouddhique du Vietnam (EBV) et des fidèles bouddhistes à l’œuvre de construction et de défense de la Patrie.

Saluant le rôle et le prestige du vénérable Thich Tri Quang, Trân Thanh Mân a exprimé sa conviction que le patriarche suprême continuera à guider l’EBV, les dignitaires religieux, les moines, les moniales et les fidèles dans l’application des orientations du Parti et des lois de l’État, contribuant ainsi à l’objectif de croissance à deux chiffres du pays dans la nouvelle période de développement.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

Le Vénérable Thich Tri Quang a, pour sa part, souligné qu’au cours de ses 45 années de formation et de développement, l’EBV a su unir les religieux et les fidèles pour surmonter de nombreuses difficultés et apporter une contribution significative à la construction et à la défense nationales.

Il a affirmé que l’Église continuerait à coopérer étroitement avec les autorités, le Front de la Patrie et les organisations de masse afin de renforcer la grande union nationale et religieuse, ainsi que de participer aux mouvements patriotiques et aux activités de protection sociale.

Toujours dans la matinée du 29 mai, Trân Thanh Mân s’est également rendu auprès du vénérable Thich Thiên Nhon, pour lui adresser ses félicitations à l’occasion du Vesak.

Le président de l’Assemblée nationale a exprimé sa confiance dans le fait que l’EBV continuera d’être un membre actif du Front de la Patrie du Vietnam, accompagnant le Parti, l’État et le peuple, et contribuant de manière toujours plus concrète à l’œuvre de construction et de défense nationales dans cette nouvelle phase de développement.

VNA/CVN