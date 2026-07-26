Le président de l'Assemblée nationale honore la mémoire des martyrs

Dans l'après-midi du 26 juillet, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, est allé déposer des fleurs et brûler des bâtonnets d'encens dans plusieurs sites dédiés aux martyrs à Hô Chi Minh-Ville.

>> Toute la nation à la recherche de ses héros disparus

>> ADN : l’identification des martyrs s’accélère

>> Transport gratuit des restes de martyrs et de leurs proches par train

À l'occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Héros morts pour la Patrie (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026), dans l'après-midi du 26 juillet, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a déposé des fleurs et brûlé des bâtonnets d'encens au monument au défunt secrétaire général du Parti Trân Phu, à la stèle commémorative des martyrs de l'ancien 10e arrondissement, au dépôt des restes de martyrs, aux stèles commémoratives des martyrs Lê Thi Riêng et Trân Van Kiêu, ainsi qu'au site de recherche, de regroupement et d'identification des restes de martyrs situé dans le parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville.

Photos : VNA/CVN

Dans une atmosphère empreinte de recueillement, Trân Thanh Mân et les autres participants ont déposé des fleurs, brûlé des bâtonnets d'encens et observé une minute de silence en mémoire du défunt secrétaire général du Parti Trân Phu ainsi que des héros et martyrs tombés pour l'indépendance, la liberté, l'intégrité territoriale de la Patrie et le bonheur du peuple.

Le président de l'Assemblée nationale s'est ensuite rendu sur le site de recherche et de regroupement des restes de martyrs dans le parc Lê Thi Riêng, où il a écouté un rapport sur l'avancement des travaux. Ce lieu est étroitement lié aux sacrifices héroïques consentis par les forces armées et la population lors de l'Offensive générale et de l'Insurrection du Printemps 1968.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Trân Thanh Mân, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, et la présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bùi Thi Minh Hoài, ont remis des cadeaux et encouragé les équipes participant aux opérations de recherche et de regroupement des restes de martyrs dans le parc Lê Thi Riêng, à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN