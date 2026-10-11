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Politique
Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, part pour une visite officielle en Chine

Le 11 octobre, le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a quitté Hanoï pour effectuer une visite officielle en Chine et coprésider la 2e réunion du Comité de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine, à l'invitation de Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale chinoise.

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La délégation officielle comprend notamment Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères ; Nguyen Doan Anh, membre du Comité central du Parti, vice-président de l'Assemblée nationale et président du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam  -Chine ; et Le Tien Chau, membre du Comité central du Parti et vice-Premier ministre.

Il s'agit de la première visite en Chine du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, en qualité du plus haut législateur vietnamien.

Le 11 octobre, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a quitté Hanoï pour effectuer une visite officielle en Chine.
Photo : VNA/CVN

Ce déplacement vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère définie lors du XIVe Congrès national du Parti, à renforcer l’efficacité de la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine et à réaffirmer le rôle important de la coopération parlementaire dans le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine.

VNA/CVN

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