Le président de l'AN, Trân Thanh Mân, part pour une visite officielle en Chine

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La délégation officielle comprend notamment Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères ; Nguyen Doan Anh, membre du Comité central du Parti, vice-président de l'Assemblée nationale et président du Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam -Chine ; et Le Tien Chau, membre du Comité central du Parti et vice-Premier ministre.
Il s'agit de la première visite en Chine du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, en qualité du plus haut législateur vietnamien.
|Le 11 octobre, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a quitté Hanoï pour effectuer une visite officielle en Chine.
|Photo : VNA/CVN
Ce déplacement vise à poursuivre la mise en œuvre de la politique étrangère définie lors du XIVe Congrès national du Parti, à renforcer l’efficacité de la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine et à réaffirmer le rôle important de la coopération parlementaire dans le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine.
VNA/CVN