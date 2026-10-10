Le chef de la diplomatie souligne l’importance des visites du PM Lê Minh Hưng au Laos et au Cambodge

Répondant aux questions de la presse au sujet des visites officielles du Premier ministre Lê Minh Hưng au Laos et au Cambodge, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a affirmé que ce déplacement revêtait une portée politique et diplomatique majeure. Il s'agit en effet de ses premières visites dans ces deux pays voisins depuis sa prise de fonctions en tant que Premier ministre, ainsi que de son premier déplacement bilatéral officiel à ce poste.

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Concernant le Laos, il s'agit de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien, mais aussi de la première visite d'un dirigeant étranger depuis la nomination des nouveaux dirigeants du gouvernement et de l'Assemblée nationale lao.

S'agissant du Cambodge, cette visite intervient alors que le pays poursuit la mise en œuvre de sa stratégie de développement de l'économie numérique et prépare d'importantes activités diplomatiques.

Au cours de cette tournée, le Premier ministre Lê Minh Hưng et les dirigeants du Laos et du Cambodge ont eu des échanges approfondis sur les relations bilatérales et les questions d'intérêt commun, renforçant ainsi la confiance politique et la compréhension mutuelle. Les parties ont réaffirmé que la défense et la sécurité constituaient des piliers de leur coopération.

Un autre résultat marquant réside dans l'évaluation de la coopération dans différents domaines et le règlement de plusieurs difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de projets communs. Ces échanges ont permis de faire avancer de nombreux projets de coopération convenus au plus haut niveau, tout en ouvrant de nouvelles perspectives et de nouveaux domaines de coopération, ainsi que de nouveaux projets susceptibles de contribuer au développement des trois pays.

Enfin, ces visites traduisent la mise en œuvre active de la politique étrangère définie lors du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui accorde une importance particulière et une priorité aux relations de voisinage avec le Laos et le Cambodge. Elle constitue également une étape importante dans la préparation des événements de haut niveau et des célébrations du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et du 50e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos, ainsi que du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - Cambodge.

VNA/CVN