Le Premier ministre demande de se concentrer sur la réparation des dégâts causés par le typhon n°3

Le Premier ministre vietnamien a publié, le 23 juillet, une dépêche demandant aux ministères et aux autorités locales concernées de se concentrer sur les mesures de redressement à la suite du typhon n°3 et des pluies diluviennes.

La dépêche est adressée aux ministres de la Défense, de la Police, de l'Agriculture et de l'Environnement, des Finances, de l'Industrie et du Commerce, de la Construction, ainsi qu'aux présidents des Comités populaires des provinces de Quang Ninh, Hai Phong, Hung Yên, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Bac Ninh, Lang Son, Phu Tho, Thai Nguyên, Hanoï.

En raison du typhon Wipha, la province de Nghê An a subi de fortes crues à l'amont de la rivière Ca, provoquant de graves inondations, des glissements de terrain, ainsi que des dégâts aux digues et barrages, affectant la vie des habitants et les activités économiques.

Le Premier ministre demande aux autorités locales de mettre en œuvre rapidement les mesures nécessaires pour limiter les pertes, restaurer la production agricole, évacuer les eaux stagnantes, protéger les rizières et les cultures à haute valeur économique.

Il exige une évaluation complète et précise des pertes afin de mobiliser les fonds de réserve et ressources locales pour soutenir les populations sinistrées, en particulier les foyers pauvres, les familles méritantes et les personnes vulnérables, conformément à la réglementation. En cas d'insuffisance budgétaire, les provinces doivent soumettre une demande d'appui au ministère des Finances.

Les localités doivent faire un rapport global au gouvernement avant le 24 juillet 2025 sur la situation des dégâts, les mesures prises, les obstacles rencontrés et les solutions proposées.

Les ministères de la Défense et de la Police doivent être prêts à mobiliser les forces et les moyens pour soutenir les localités en cas de besoin.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement est chargé de diriger la remise en état des ouvrages hydrauliques et digues endommagés, et de coordonner avec les autres ministères pour fournir semences, intrants et matériel nécessaires à la reprise agricole.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce doit veiller à la sécurité des barrages hydroélectriques et à l'alimentation électrique nationale. Le ministère de la Construction est chargé de rétablir la circulation sur les routes affectées. Le ministère des Finances assurera la coordination pour traiter les demandes d'aide conformément à la réglementation.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est chargé de superviser la mise en œuvre des mesures de redressement, tandis que le Bureau du gouvernement devra suivre et faire rapport au Premier ministre sur l'avancement des actions entreprises.

