Approfondir et hisser les relations Vietnam - Chine à un niveau supérieur

À l’issue de la visite d’État effectuée en Chine du 14 au 17 avril 2026 par le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a accordé une interview à la presse pour en présenter les principaux résultats et orientations.

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Photo : VNA/CVN

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, cette visite revêt une importance particulière. Elle constitue la première mission à l’étranger de Tô Lâm après la consolidation des hautes fonctions de l’État par la XVIe Assemblée nationale, dans la continuité du succès du XIVe Congrès national du Parti.

Dans un contexte où les deux pays entrent dans une nouvelle phase de développement - le Vietnam mettant en œuvre ses orientations stratégiques à l’horizon 2030 et 2045, et la Chine préparant le lancement de son 15e plan quinquennal -, cette visite a été identifiée comme l’activité diplomatique la plus marquante des relations bilatérales en 2026. Elle traduit également la volonté du Vietnam de concrétiser sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation.

Au cours du séjour, le dirigeant vietnamien et la délégation ont mené de nombreuses activités de haut niveau, illustrant la solidité de la confiance politique et l’ampleur de la coopération globale entre les deux pays. L’entretien entre les deux hauts dirigeants du Parti et de l'État a permis des échanges stratégiques approfondis, accompagnés de la signature de multiples accords couvrant divers domaines.

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Le ministre Lê Hoài Trung a souligné que la visite avait abouti à des résultats "particulièrement importants, riches et à forte portée stratégique".

Premièrement, les deux parties ont réaffirmé l’importance prioritaire des relations bilatérales dans leur politique étrangère respective, avec la volonté commune de les hisser à un niveau supérieur dans le nouveau contexte.

Deuxièmement, les deux dirigeants ont procédé à des échanges francs et approfondis sur la situation de chaque pays, les évolutions régionales et internationales, ainsi que sur les relations bilatérales, aboutissant à des consensus importants et à la définition de grandes orientations pour une coopération plus substantielle et efficace. Des propositions concrètes ont été avancées pour renforcer les connexions dans des domaines clés tels que l’économie, l’investissement, les infrastructures, les sciences et technologies, l’éducation-formation et les échanges entre les peuples.

Troisièmement, les deux parties ont convenu d’orientations majeures pour élever les relations Vietnam - Chine à un nouveau palier. Elles ont également souligné la nécessité d’accélérer la connectivité entre les deux économies, de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements, et de coopérer étroitement dans des projets structurants, notamment ferroviaires.

Quatrièmement, les deux dirigeants ont insisté sur l’importance de la coordination et du soutien mutuel dans les forums internationaux, contribuant à consolider un environnement pacifique et stable propice au développement de chaque pays.

S’agissant des perspectives, le ministre Lê Hoài Trung a indiqué que les dirigeants des deux pays accorderont une attention particulière à la mise en œuvre effective des accords conclus. Les ministères, secteurs, localités et entreprises seront appelés à élaborer des plans d’action concrets afin d’exploiter pleinement le potentiel de coopération dans chaque domaine.

Il a enfin souligné la disponibilité de la partie chinoise à élaborer des mécanismes et des mesures spécifiques pour accompagner la mise en œuvre des accords, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour un développement substantiel et durable des relations Vietnam - Chine.

VNA/CVN