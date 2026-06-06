Poutine estime que le système commercial mondial est de moins en moins centré sur l'Occident

Soulignant le rôle croissant des pays du BRICS dans le commerce mondial, le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi 5 juin que le système commercial mondial était de moins en moins centré sur l'Occident.

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Photo : AFP/VNA/CVN

S'exprimant lors d'une séance plénière du 29e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, M. Poutine a indiqué que la part des pays du BRICS dans le commerce mondial de marchandises a plus que doublé au cours des 25 dernières années.

L'année dernière, les pays du BRICS ont réalisé près d'un quart des exportations mondiales, et ce chiffre continue d'augmenter régulièrement, a-t-il ajouté.

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M. Poutine a déclaré que le chiffre d'affaires commercial entre les États membres des BRICS a augmenté au cours de l'année écoulée et qu'il dépassait désormais 1.000 milliards de dollars par an.

Selon le président russe, le commerce international gagne en efficacité grâce à l'expansion des approvisionnements directs sans intermédiaires inutiles, au développement des règlements en monnaies nationales et à l'ouverture de nouvelles voies logistiques.

Xinhua/VNA/CVN