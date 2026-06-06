Poutine estime que le système commercial mondial est de moins en moins centré sur l'Occident

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|Le président russe Vladimir Poutine prononce un discours lors de la session plénière du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) à Saint-Pétersbourg, le 5 juin 2026.
|Photo : AFP/VNA/CVN
S'exprimant lors d'une séance plénière du 29e Forum économique international de Saint-Pétersbourg, M. Poutine a indiqué que la part des pays du BRICS dans le commerce mondial de marchandises a plus que doublé au cours des 25 dernières années.
L'année dernière, les pays du BRICS ont réalisé près d'un quart des exportations mondiales, et ce chiffre continue d'augmenter régulièrement, a-t-il ajouté.
|Le président russe Vladimir Poutine.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
M. Poutine a déclaré que le chiffre d'affaires commercial entre les États membres des BRICS a augmenté au cours de l'année écoulée et qu'il dépassait désormais 1.000 milliards de dollars par an.
Selon le président russe, le commerce international gagne en efficacité grâce à l'expansion des approvisionnements directs sans intermédiaires inutiles, au développement des règlements en monnaies nationales et à l'ouverture de nouvelles voies logistiques.
Xinhua/VNA/CVN