Le permanent du Secrétariat du PCV rend hommage aux sites mémoriels à Phnom Penh

Dans la matinée du 10 avril, dans le cadre de sa visite officielle au Cambodge, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), à la tête d’une haute délégation, a déposé des gerbes de fleurs au Monument de l’Indépendance, au Monument commémoratif de Feu le Roi-Père Norodom Sihanouk et au Monument de l’amitié Cambodge - Vietnam.

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Étaient présents les membres du Bureau politique : Bùi Thi Minh Hoài, secrétaire du CC du Parti et présidente du CC du Front de la Patrie du Vietnam ; Lê Hoài Trung, ministre des Affaires étrangères ; et Doàn Minh Huân, directeur de l’Académie politique nationale Hô Chi Minh. La délégation comprenait également Nguyên Thi Thanh, membre du CC du Parti, vice-présidente de l’Assemblée nationale et présidente de l’Association d’amitié Vietnam - Cambodge, ainsi que d’autres membres officiels de la délégation.

Photo : VNA/CVN

Le Monument de l’Indépendance est un ouvrage architectural commémorant l’indépendance du Cambodge et rendant hommage aux citoyens cambodgiens qui se sont sacrifiés pour la Patrie. Ce site est le lieu privilégié des grandes cérémonies nationales du Cambodge.

Le Monument Commémoratif de Feu le Roi-Père Norodom Sihanouk a été édifié en mémoire de ce dernier (1922-2012), qui a régné sur le Cambodge à différentes périodes de son histoire, dans un contexte marqué notamment par le coup d’État de 1970 et le régime génocidaire de Pol Pot, jusqu’au rétablissement de la paix, avant d’abdiquer en faveur du roi Norodom Sihamoni.

Le Monument de l’Amitié Cambodge - Vietnam, symbole de la solidarité entre les deux nations, a été érigé en reconnaissance envers les soldats volontaires vietnamiens ayant accompli leur noble mission internationale pour aider le peuple cambodgien à se libérer du régime génocidaire.

VNA/CVN