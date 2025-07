Wimbledon : Sinner se sauve sur abandon, Djokovic mate la rébellion

Malmené comme rarement et mené deux sets à zéro, le No1 mondial Jannik Sinner s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon sur abandon de son adversaire Grigor Dimitrov, échappant comme Novak Djokovic quelques heures plus tôt à une élimination précoce sur le gazon du All England Club.