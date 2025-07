Foot : le Mexique bat les États-Unis et remporte sa 10e Gold Cup

Photo : AFP/VNA/CVN

Une tête validée par la VAR du milieu de West Ham et capitaine Edson Alvarez (77e), désigné meilleur joueur du tournoi, a scellé la victoire des Mexicains face à une équipe américaine inexpérimentée et handicapée par l'absence de plusieurs cadres.

Ce sont pourtant les hommes de Mauricio Pochettino qui avait ouvert le score dès la 4e minute grâce à une tête de Chris Richards, le défenseur central de Crystal Palace.

C'était l'une des seules actions dangereuses des Américains dans une première mi-temps dominée par la "Tri", qui a égalisé peu avant la demi-heure de jeu par le vétéran (34 ans) Raul Jimenez, lancé en profondeur par Marcel Ruiz (27e).

L'attaquant de Fulham, auteur du but de la qualification en finale contre le Honduras (1-0), a ensuite rendu hommage au Portugais Diogo Jota avec un maillot floqué du No20 et de son nom. Son ancien coéquipier à Wolverhampton est décédé avec son frère dans un accident de la route la semaine dernière en Espagne.

"Il a été un coéquipier génial durant deux années chez les Wolves" entre 2018 et 2020, a expliqué Raul Jimenez après le match. "On se voyait souvent, on a partagé des moments merveilleux là-bas et on faisait partie des joueurs clés dans les bons résultats des Wolves" avec une promotion en Premier League.

"C'est très dur d'apprendre cette nouvelle de quelqu'un qui était si proche et un très bon ami", a ajouté l'avant-centre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Après sept minutes de temps additionnel, le Mexique a pu soulever le trophée pour la 10e fois, un record dans le tournoi annuel mettant aux prises les meilleures équipes des pays de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes).

Cette finale, disputée devant quelque 71.000 spectateurs au NRG Stadium de Houston, était la huitième entre les deux pays rivaux et co-organisateurs, avec le Canada, de la Coupe du monde 2026. Les États-Unis ont remporté sept fois la Gold Cup.

AFP/VNA/CVN