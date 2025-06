Mondial des clubs

Le Bayern et Kane éteignent Flamengo et défieront le PSG

Tout simplement plus fort, le Bayern Munich de Harry Kane, auteur d'un doublé, a fait parler sa puissance dimanche 29 juin à Miami pour écarter Flamengo (4-2) de sa route au Mondial des clubs, où l'attend désormais un quart de finale choc contre le PSG.

>> Mondial des clubs : cerise sur le Bavarois pour Benfica, en 8e et premier du groupe

>> Mondial des clubs : City donne la leçon à la Juve et envoie un message

>> Mondial des clubs : Brésiliens affamés, Européens appliqués, premier tour caliente

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce sera donc un duel entre cadors européens, plus habitués à se défier en Ligue des champions, qui aura lieu samedi prochain 5 juillet à Atlanta, les Parisiens s'étant débarrassés sans ménagement de l'Inter Miami de Lionel Messi (4-0).

Le Brésil, qui a placé ses quatre équipes en 8es de finale, peut encore en voir une seconde, après Palmeiras, rallier le prochain tour si Fluminense fait tomber l'Inter Milan lundi 30 juin à Charlotte. En attendant, après Botafogo, c'est l'un de ses clubs les plus emblématiques, celui de Zico, Bebeto, Romario ou encore Adriano qui prend la porte.

Le Flamengo d'aujourd'hui n'a pas de tels génies du ballon rond en ses rangs et son football, reposant sur un pressing haut et du jeu direct, lui donne des atours plutôt européens. Alors justement, face au Bayern, il se mesurait à un client en la matière.

Ce match à la saveur intercontinentale vintage, très animé et parfois bien tendu (9 avertissements) comme on l'imaginait avant le coup d'envoi, les Bavarois l'ont pris au sérieux, comme doit le faire un favori assumé au titre, en attaquant fort d'entrée dans le Hard Rock Stadium de Miami quasiment plein (60.915 spectateurs).

En trois minutes, dans les dix premières, le Bayern a fait plier la défense adverse. D'abord sur un corner dévié contre son camp par le Chilien Erick Pulgar (6e), puis après un tir à l'entrée de la surface de Harry Kane, légèrement dévié et entré dans le but avec l'aide du poteau (9e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur l'action, le défenseur français Dayot Upamecano a chipé le ballon à un Brésilien avant de donner une passe décisive à l'attaquant anglais, démontrant que ce Bayern est bien une des équipes qui pressent le plus près du but de leur adversaire, pour mieux s'y montrer dangereux sinon létal.

Kane omniprésent

En prenant à la gorge Flamengo d'entrée, Munich venait de mettre un gros coup sur la carafe de son adversaire. Mais c'était sans compter "la force mentale des joueurs brésiliens", mise en avant la veille par leur entraîneur Filipe Luis, prevenant qu'elle pourrait "compenser une légère différence de niveau".

Photo : AFP/VNA/CVN

La preuve en a été donnée par la réduction du score superbe de Gerson, auteur d'un missile en demi-volée qui s'est logé sous la barre de Manuel Neuer (33e), après un centre de Luiz Araujo.

C'est ce dernier, passé par Lille, combatif en diable sur son aile gauche, qui a été l'initiateur de la révolte de Flamengo et il avait fallu une parade exceptionnelle du gardien allemand pour que l'équipe brésilienne ne marque pas plus tôt (15e).

Bousculé et coffre-fort percé, le Bayern a néanmoins repris son sérieux et le contrôle du ballon. Puis, sur un renvoi imprécis du même Araujo, décidément dans tous les bons et mauvais coups de son équipe, Leon Goretzka a eu tout le temps pour ajuster son tir pour permettre aux siens refaire le break (3-1, 41e).

En seconde période, Flamengo a momentanément repris espoir quand Jorginho a transformé un penalty consécutif à une main de Michael Olise (55e).

Mais après que Bruno Enrique, oublié par Upamecano sur un long ballon, a manqué une belle occasion d’égaliser en devançant Neuer sans trouver le cadre (66e), c’est l’inévitable Kane qui a scellé le sort du match (73e).

AFP/VNA/CVN