Défense : le Vietnam invité au salon Eurosatory en France

Le vice-ministre de la Défense, Nguyên Truong Thang, s'est félicité des progrès récents dans les relations franco-vietnamiennes, notamment de l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global. Selon lui, cette évolution témoigne de la ferme volonté politique des dirigeants des deux pays d'approfondir leur coopération dans les temps à venir.

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En recevant le 13 mai à Hanoï l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, le vice-ministre Nguyên Truong Thang a souligné que la coopération en matière de défense, pilier essentiel des relations bilatérales, s'était renforcée de manière substantielle et efficace, notamment dans les échanges de délégations à tous les niveaux, dans l'industrie de défense, la formation et la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. Ces résultats sont conformes aux accords conclus par les dirigeants et les ministères de la Défense des deux pays, ainsi qu'aux documents de coopération signés.

Photo : QDND/CVN

Soulignant le fort potentiel de développement de cette coopération, le vice-ministre a proposé que les deux parties continuent, dans les temps à venir, à mettre efficacement en œuvre les orientations de coopération et des programmes de coopération annuels, en mettant l’accent sur plusieurs domaines clés : le renforcement des échanges et des contacts à tous les niveaux, notamment de haut niveau, la signature de documents de coopération, la formation et la sécurité maritime. Il a également souhaité que l’ambassadeur Olivier Brochet continue de soutenir le développement d’une coopération de défense entre les deux pays toujours plus efficace et substantielle.

Nguyên Truong Thang a profité de l'occasion pour remercier la France des bourses accordées au ministère vietnamien de la Défense pour la formation d’officiers et états-majors, les études linguistiques et les formations de courte durée. Il a souhaité que la France poursuive ces programmes et envisage d’accorder des places de formation universitaire et postuniversitaire dans les domaines dont le Vietnam a besoin. Il a également invité la France à continuer d'envoyer du personnel militaire suivre des formations internationales pour officiers de défense ainsi que des cours de vietnamien au Vietnam.

Par ailleurs, le vice-ministre a invité les dirigeants du ministère français des Armées et les entreprises françaises du secteur de la défense à participer au troisième Salon international de la défense du Vietnam (Vietnam International Defence Expo 2026), prévu à Hanoï en décembre prochain.

En réponse, l’ambassadeur Olivier Brochet a réaffirmé la volonté de la France de renforcer la coopération de défense avec le Vietnam, conformément au partenariat stratégique global et à la vision commune des dirigeants des deux pays, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans le monde.

L’ambassadeur Olivier Brochet a remis une invitation au ministère vietnamien de la Défense à participer au Salon mondial de la Défense et de la Sécurité Eurosatory, prévu en France en juin prochain.

VNA/CVN