Le marché de Tân Định, cent ans d'histoire au cœur de Hô Chi Minh-Ville

À l'occasion de son centenaire (1926-2026), le marché de Tân Định confirme son statut de patrimoine vivant de Hô Chi Minh-Ville. Haut lieu du commerce des étoffes, temple de la gastronomie saïgonnaise et symbole d'une culture marchande fondée sur la confiance et la convivialité, il demeure l'un des témoins les plus emblématiques de l'identité de l'ancienne Saïgon.

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À l'angle animé des rues Hai Bà Trung et Nguyên Huu Cầu, dans le quartier de Tân Định, à Hô Chi Minh-Ville, le marché de Tân Định s'impose depuis des générations comme l'un des emblèmes architecturaux, culturels et commerciaux les plus représentatifs du Sud du Vietnam. Un siècle après sa création, ce marché historique demeure bien davantage qu'un simple lieu d'échanges marchands : il constitue un témoin privilégié de l'évolution de Saïgon, aujourd'hui Hô Chi Minh-Ville, tout en perpétuant les valeurs de solidarité, d'hospitalité et de générosité qui façonnent depuis toujours l'identité des habitants du Nam Bộ.

Une empreinte architecturale centenaire au cœur d'une métropole moderne

La construction du marché de Tân Định a débuté en 1926, sous l'administration coloniale française, avant son inauguration officielle l'année suivante. Son édification a accompagné l'expansion urbaine de Saïgon vers le nord, reliant le centre historique aux terres prometteuses de Giồng Bà Giang. Aux côtés du marché de Bến Thành, il s'est rapidement imposé comme l'un des plus anciens et des plus importants pôles commerciaux de la ville.

Cent ans plus tard, le marché conserve presque intacte son architecture héritée de l'époque coloniale. Son élément le plus remarquable demeure sa façade monumentale, rythmée par trois tours d'entrée richement ornées de motifs décoratifs d'une grande finesse. Dominant les deux tours latérales, la tour centrale confère à l'ensemble une silhouette harmonieuse et majestueuse, sans jamais perdre son élégance.

La toiture en tuiles rouges, la robuste charpente métallique et les persiennes favorisant une ventilation naturelle témoignent d'une conception architecturale particulièrement adaptée au climat tropical. Grâce à ces choix techniques, les vastes espaces intérieurs restent agréablement aérés malgré la chaleur caractéristique du Sud du Vietnam.

L'association des façades ocre clair du marché avec les teintes rose pastel de l'église de Tân Định, située juste en face, compose un ensemble architectural et paysager devenu l'une des images les plus emblématiques de la rue Hai Bà Trung. Pour de nombreux spécialistes de l'urbanisme et du patrimoine, le marché de Tân Định dépasse largement sa fonction commerciale : il constitue un patrimoine vivant où dialoguent l'esthétique architecturale occidentale et les traditions marchandes vietnamiennes transmises de génération en génération.

Le Docteur Huỳnh Văn Sinh, chercheur à l'Académie des cadres de Hô Chi Minh-Ville, rappelle qu'une anecdote accompagne depuis longtemps la réputation du marché, souvent surnommé "le marché des gens aisés".

Cette appellation ne renvoie pas seulement à la qualité des produits vendus, mais surtout à une manière singulière de commercer. Ici, les marchandages bruyants ou les négociations tendues, fréquents dans bien d'autres marchés, étaient quasiment inexistants. Cette élégance dans les relations commerciales reflète parfaitement la culture marchande du Sud du Vietnam : une courtoisie naturelle, empreinte de discrétion et de respect.

Un client pouvait examiner tranquillement plusieurs piles d'étoffes, les déplier, comparer les tissus, puis repartir sans rien acheter. Le vendeur se contentait souvent de lui adresser quelques mots avec le sourire : "Si vous trouvez un prix plus élevé dans une autre boutique, revenez donc me voir." Cette simple phrase résume à elle seule un art du commerce fondé sur l'humilité, la confiance et l'harmonie humaine qui caractérisent depuis toujours l'esprit des marchés traditionnels du Nam Bộ".

Ainsi, au fil d'un siècle d'histoire, le marché de Tân Định est devenu bien plus qu'un remarquable patrimoine architectural. Il demeure un lieu où se rencontrent mémoire urbaine, identité culturelle et valeurs humaines, illustrant la capacité de Hô Chi Minh-Ville à préserver son héritage tout en poursuivant sa modernisation.

Capitale des étoffes et temple de la gastronomie saïgonnaise

Évoquer le marché de Tân Định, c'est aussitôt penser à son surnom de "capitale des étoffes", une réputation solidement ancrée dans la mémoire collective des habitants de Hô Chi Minh-Ville. Dès le milieu du XXe siècle, ce marché s'est imposé comme le principal centre de vente en gros et au détail de tissus de toute la région de Saïgon-Gia Định, attirant aussi bien les professionnels de la confection que les particuliers à la recherche de textiles d'exception.

En pénétrant dans l'espace consacré aux étoffes, le visiteur découvre un véritable kaléidoscope de couleurs et de matières. Des centaines d'échoppes exposent des rouleaux de tissus soigneusement empilés: soie naturelle, brocart, velours haut de gamme, lin, coton léger, toile de ramie ou encore étoffes destinées aussi bien à la confection des tenues traditionnelles qu'aux créations contemporaines.

Pendant des décennies, cet espace a constitué l'adresse privilégiée des plus grands ateliers de couture de Saïgon. Les élégantes de la ville venaient y choisir avec soin les tissus destinés à la confection de leur áo dài, vêtement emblématique du Vietnam. La renommée du marché ne repose pas uniquement sur la richesse de son offre ni sur la qualité des produits proposés; elle tient également au savoir-faire des commerçants, capables d'orienter chaque client grâce à une remarquable maîtrise des matières, des couleurs et de leurs usages.

Mme Thanh Huyền, propriétaire de l'échoppe de tissus Trung Tín, représente la troisième génération d'une famille installée au marché de Tân Định. Pour elle, exercer ce métier relève autant d'un héritage familial que d'un profond attachement à un lieu chargé d'histoire.

"Autrefois, presque toute ma famille travaillait ici. Aujourd'hui, chacun a suivi son propre chemin, mais notre attachement au marché est resté intact. Tân Định est pour nous bien plus qu'un lieu de commerce ; c'est un lieu de vie, rempli de souvenirs. Les commerçantes se connaissent depuis des dizaines d'années, partagent les joies comme les difficultés du quotidien et entretiennent entre elles une véritable solidarité. Cette proximité humaine est devenue une tradition qui se transmet naturellement de génération en génération".

Le marché de Tân Định ne se résume toutefois pas à son prestigieux quartier des tissus. Au fil des décennies, il s'est également imposé comme l'une des destinations gastronomiques les plus prisées de Hô Chi Minh-Ville, au point d'être souvent décrit comme un véritable paradis culinaire qui ne dort jamais.

Dès les premières heures du matin et jusque tard dans la soirée, les allées consacrées à la restauration accueillent une clientèle ininterrompue. Des centaines de spécialités y célèbrent la richesse de la cuisine méridionale tout en reflétant les influences culinaires des trois régions du Vietnam.

Parmi les enseignes devenues de véritables institutions figurent notamment le cháo sườn (bouillie de riz aux travers de porc), le xôi gà mắm hành (riz gluant au poulet accompagné d'une sauce aux oignons nouveaux), le hủ tiếu mì Nam Vang, héritage culinaire d'origine cambodgienne profondément enraciné à Saïgon, ainsi que les incontournables bánh xèo, bánh khọt ou encore le rafraîchissant dừa dầm, dessert à base de noix de coco devenu particulièrement populaire.

La réputation gastronomique du marché repose autant sur l'authenticité des recettes que sur le soin apporté à leur préparation, le respect des règles d'hygiène et la qualité de l'accueil réservé aux visiteurs. Derrière chaque comptoir se perpétuent des savoir-faire familiaux transmis de génération en génération, faisant de chaque plat un fragment du patrimoine culinaire saïgonnais.

Cette renommée a largement dépassé les frontières du Vietnam. Plusieurs spécialités du marché de Tân Định ont été mises à l'honneur dans des revues internationales consacrées au voyage et à la gastronomie, contribuant à faire de ce marché une étape incontournable pour les visiteurs étrangers désireux de découvrir l'identité culinaire de Hô Chi Minh-Ville.

Ainsi, entre l'élégance de ses étoffes et la richesse de ses saveurs, le marché de Tân Định continue d'incarner un art de vivre où commerce, artisanat et traditions gastronomiques se répondent harmonieusement. Plus qu'un simple marché, il demeure un espace où s'exprime toute la vitalité culturelle de l'ancienne Saïgon.

Un patrimoine humain transmis de génération en génération

Si l'architecture en constitue le corps et le commerce la force vitale, c'est incontestablement son esprit de solidarité qui façonne l'âme du marché de Tân Định depuis un siècle. Au cœur d'une métropole en perpétuelle mutation, où les formes modernes de distribution redessinent le paysage économique, ce marché historique continue de préserver une culture commerçante profondément empreinte d'humanisme et de convivialité.

Depuis toujours, le marché de Tân Định est réputé pour l'élégance de ses échanges. Les commerçants y perpétuent une même philosophie : "Vendre avec sincérité, offrir un sourire et gagner la confiance". Plus qu'un simple principe commercial, cette maxime résume une véritable éthique, où le respect du client prime sur la recherche du profit immédiat.

Les pratiques consistant à annoncer des prix excessifs ou à engager d'interminables négociations y demeurent rares. Les tarifs sont généralement affichés avec transparence, tandis que chaque visiteur est accueilli avec la même courtoisie, qu'il effectue un achat ou qu'il vienne simplement découvrir le marché. Peu à peu, la relation entre vendeur et client dépasse la seule transaction commerciale pour devenir un lien de confiance qui se construit au fil des années, parfois même des générations.

Nguyên Thị Thoa, commerçante spécialisée dans les produits d'épicerie sèche depuis plus de quarante ans au marché de Tân Định, en est l'une des plus fidèles témoins.

"Certaines familles fréquentent mon échoppe depuis trois générations. Autrefois, la grand-mère venait avec sa fille ; aujourd'hui, c'est la petite-fille qui revient acheter les mêmes produits. J'ai aussi des clients partis vivre à l'étranger depuis des dizaines d'années. Chaque fois qu'ils rentrent au Vietnam, leur première visite est souvent le marché. Ils viennent me saluer, me serrer dans leurs bras, puis nous passons un long moment à évoquer les souvenirs d'autrefois. Une telle affection ne s'achète pas."

Ces liens privilégiés ne concernent pas uniquement les commerçants. Pour de nombreux habitants de Hô Chi Minh-Ville, le marché de Tân Định fait partie intégrante de leur mémoire familiale. Revenir dans ses allées, c'est souvent retrouver un fragment de son enfance, une atmosphère familière, des visages connus et des gestes qui ont peu changé malgré le passage du temps.

L'Artiste du Peuple émérite Lê Thiện, qui fréquente le marché depuis près d'un demi-siècle, évoque avec émotion les années qui ont suivi la réunification du pays.

"Après la libération, nous traversions une période très difficile. Il m'arrivait de venir au marché sans avoir assez d'argent. Je disais simplement : Je n'ai pas les moyens aujourd'hui. Les commerçants me répondaient : Emportez ce qu'il vous faut, vous paierez lorsque vous pourrez. Nous ne nous connaissions même pas, pourtant ils m'accordaient leur confiance. C'est cette générosité qui fait que je suis restée profondément attachée au marché de Tân Định".

À travers ces témoignages se dessine une réalité qui échappe aux seuls indicateurs économiques. Depuis cent ans, le marché de Tân Định n'est pas seulement un lieu de commerce : il constitue un espace de transmission de valeurs où confiance, fidélité et solidarité forment un patrimoine immatériel aussi précieux que son architecture centenaire.

Un patrimoine vivant tourné vers l'avenir

Aujourd'hui, cette dimension humaine renforce également son attractivité touristique. Les visiteurs ne viennent plus seulement pour acheter des étoffes ou déguster des spécialités locales; ils recherchent une expérience authentique, au contact d'un mode de vie qui a su résister au temps.

Dans un contexte où le tourisme culturel privilégie de plus en plus les expériences immersives, le marché de Tân Định incarne parfaitement l'esprit des marchés traditionnels asiatiques, où patrimoine bâti, mémoire collective, artisanat, gastronomie et rencontres humaines se conjuguent dans un même espace.

Plus qu'une destination commerciale, il est devenu une véritable porte d'entrée vers l'identité de l'ancienne Saïgon, offrant aux visiteurs une lecture sensible de l'histoire urbaine de Hô Chi Minh-Ville à travers son patrimoine vivant, ses traditions et l'hospitalité de celles et ceux qui lui donnent vie chaque jour.

Texte et photos : Quang Châu/CVN