Le libre-échange considéré comme essentiel pour stimuler les investissements en Asie

Les négociations sur les accords de libre-échange (ALE) devraient être une priorité absolue, a fait remarquer Srettha Thavisin, notant que la Thaïlande a conclu 15 ALE avec 19 pays et que des négociations sur sept autres sont en cours, notamment avec l'Union européenne.

Depuis son entrée en fonction l'année dernière, Srettha Thavisin a beaucoup voyagé pour stimuler le commerce et les investissements en Thaïlande. Avant d'arriver à Tokyo pour le forum, il avait visité la France et l'Italie.

Il a estimé que l'Asie devrait continuer à soutenir le système commercial multilatéral, avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en son centre.

Selon lui, la transition verte et la numérisation sont également des éléments clés de la coopération régionale. La Thaïlande cherche à investir davantage dans l'hydrogène vert et la technologie de captage, d'utilisation et de stockage du carbone (CCUS), ainsi qu'à élargir les marchés de crédits carbone, a poursuivi le Premier ministre.

Srettha Thavisin a ajouté que la Thaïlande est déterminée à construire un écosystème commercial et à améliorer sa compétitivité mondiale en matière d'investissement. Elle a soumis une lettre d'intention pour adhérer à l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

VNA/CVN