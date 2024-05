Les ventes d’automobiles en Thaïlande devraient chuter cette année

Photo : Bangkokpost/CVN

Plus tôt cette année, la Fédération a fixé l'objectif de production de 1,9 million de voitures, soit une augmentation de 3,15% sur un an, dont 1,15 million seront destinées à l'exportation et 750.000 aux ventes intérieures.

Le mois dernier, la production automobile totale a diminué de 11% à 104.667 unités, notamment dans le segment des pick-up, qui a plongé de 45,9%, tandis que le segment des voitures particulières a chuté de 5%.

Surapong Paisitpatanapong, vice-président de la FTI et porte-parole de son club de l'industrie automobile, a attribué la chute à la faiblesse de l'économie et au durcissement des critères de prêt automobile par les banques pour éviter les prêts non performants.

Entre janvier et avril, la production automobile a chuté de 17% sur un an, à 518.790 unités, et les ventes et exportations d'automobiles ont chuté de 23,9% et 3,6% sur un an, à 210.494 unités et 340.685 unités, respectivement.

VNA/CVN