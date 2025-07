Conflits, climat et IA vont rendre l'inflation plus volatile, prédit la BCE

La Banque centrale européenne a averti que de nouveaux défis, allant des tensions commerciales et géopolitiques à l'intelligence artificielle et au changement climatique, pourraient rendre l'inflation plus volatile, justifiant une stratégie de politique monétaire plus souple dévoilée lundi 30 juin.

Les changements structurels laissent présager des "écarts plus importants par rapport à l'objectif" de 2% d'inflation que s'est fixé l'institution de la zone euro, la poussant à se servir de sa panoplie d'outils "de manière souple (face) aux nouveaux chocs", selon un communiqué.

Photo : AFP/VNA/CVN

La stratégie monétaire initiale de la BCE, adoptée en 1998 et revue en 2003, a été révisée la dernière fois en 2021 avec un objectif d'inflation de 2% fixé sur le moyen terme, prenant en compte aussi bien les écarts inférieurs que supérieurs à cette cible.

Cette redéfinition s'est révélée efficace "même lors de certains des chocs les plus violents et les plus persistants de l'histoire économique récente", a salué lundi soir Christine Lagarde, présidente de la BCE en ouvrant le séminaire annuel de la BCE à Sintra.

Mais alors que la zone euro est confrontée à des défis économiques et environnementaux croissants, la BCE a présenté un nouveau toilettage de sa stratégie de politique monétaire.

"L'avenir est plus incertain, et cette incertitude risque de rendre l'inflation plus volatile", a dit Mme Lagarde, résumant l'audit selon lesquels changement climatique, intelligence artificielle et fragmentation de l'économie mondiale rendent la trajectoire des prix plus aléatoire.

Dans ce contexte, l'ensemble des instruments de politique monétaire dont dispose les gardiens de l'euro - taux directeurs, interventions sur les marchés obligataires, de manière indifférenciée ou en ciblant des États, prêts géants et conditionnés accordés aux banques,... - "demeureront dans la panoplie", indiquent les conclusions.

Mais "le choix, l'élaboration et la mise en œuvre de ces instruments seront suffisamment flexibles pour pouvoir répondre de manière souple aux évolutions de l’environnement de l'inflation".

Leçons tirées

Lancé à l'été 2024, l'exercice de revue stratégique de la BCE a visé à tirer les leçons de la crise ayant poussé l'inflation à des niveaux record en 2021 et 2022, notamment via les prix d'énergie et les ruptures de chaînes d'approvisionnement, les banquiers centraux s'attirant des critiques pour avoir trop tardé à réagir.

"Il est important de tirer des leçons des épisodes passés", a expliqué le chef économiste de la BCE, Philip Lane.

Le Conseil des gouverneurs de la BCE, qui décide de la politique monétaire, tiendra compte "non seulement de la trajectoire la plus probable de l'inflation et de l'économie, mais également des risques et incertitudes qui l'entourent", selon le communiqué.

"Bon nombre de ses conclusions se reflètent déjà dans notre conduite actuelle de la politique monétaire", a souligné Mme Lagarde, citant l'exemple des différents scénarios élaborés par la BCE sur l'impact des éventuelles mesures douanières américaines.

La BCE s'engage aussi à tenir compte des "effets du changement climatique" et de "la dégradation de la nature" pour conduire la politique monétaire.

Il manque des "mesures concrètes pour décarboner ses opérations (sur les marchés) ou verdir ses garanties (apportées par les banques contre l'octroi de prêts), un dossier bloqué depuis quatre ans", regrette Clarisse Murphy, Chargée de campagne banques centrales au sein de l'ONG Reclaim Finance.

Les annonces du jour ont laissé les observateurs sur leur faim, Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management, évoquant un communiqué "très prudent".

"Sans surprise, l'évaluation par la BCE de sa révision de la stratégie de politique monétaire est clairement positive et empreinte d'autosatisfaction", ironise Carsten Brzeski, chez ING.

La prochaine revue de la stratégie de la BCE est prévue pour 2030.

AFP/VNA/CVN