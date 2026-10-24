Le haut dirigeant Tô Lâm achève avec succès sa visite officielle en UE et en Belgique

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a quitté Bruxelles le 24 octobre à midi, avec son épouse et la délégation qui les accompagnait, au terme de sa visite officielle auprès de l’Union européenne et en Belgique. Ce déplacement, effectué à l’invitation du président du Conseil européen, Antonio Costa, et du Premier ministre belge, Bart De Wever, a permis des avancées dans le partenariat stratégique global Vietnam - UE et dans la coopération avec la Belgique, notamment dans le commerce, l’investissement, les technologies, la transition verte et les infrastructures stratégiques.

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Photo : VNA/CVN

Lors de sa visite auprès de l’UE, M. Tô Lâm s’est entretenu avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, et a rencontré la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen. Les deux parties ont salué la dynamique positive des relations Vietnam - UE, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en janvier 2026.

Elles ont réaffirmé leur engagement à approfondir ce partenariat, notamment en promouvant les investissements dans le cadre de l’initiative Global Gateway et du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Elles ont souligné l’importance de mettre pleinement en œuvre l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et de ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA).

Les deux parties sont également convenues de développer leur coopération dans les matières premières critiques, les technologies et l’innovation, l’éducation et la formation, la transition verte, les infrastructures stratégiques, l’économie circulaire et l’économie maritime durable.

Dans le cadre de sa visite officielle en Belgique, Tô Lâm a rencontré le roi Philippe et la reine Mathilde, s’est entretenu avec le Premier ministre Bart De Wever et a rencontré le président du Sénat, Vincent Blondel, ainsi que le président de la Chambre des représentants, Peter De Roover. Il a également prononcé un discours de politique générale à l’Institut Egmont et rencontré les dirigeants des Régions flamande et wallonne.

Vers des relations de niveau supérieur

Dans la nuit du 22 octobre, la Chambre des représentants belge a officiellement approuvé l’EVIPA, illustrant le potentiel et la volonté des deux pays de renforcer leur coopération économique, commerciale et en matière d’investissement.

Photos : VNA/CVN

Lors des rencontres, les deux parties ont convenu de consolider la confiance politique, de maintenir les échanges et de mieux comprendre leurs préoccupations et leurs besoins respectifs afin d’élargir leur coopération et de porter les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Sur les plans économique, commercial et de l’investissement, elles ont souligné la nécessité de créer de nouvelles avancées et de projets de coopération stratégiques de grande envergure, notamment dans les secteurs où la Belgique dispose d’atouts et où le Vietnam exprime des besoins importants : développement portuaire, chaînes logistiques intelligentes, énergies vertes, zones industrielles écologiques et agriculture de haute technologie adaptée au changement climatique.

Considérant les sciences et les technologies comme un domaine à fort potentiel, les deux parties ont convenu de renforcer les projets de recherche conjoints, les transferts de technologies et la coopération dans les secteurs stratégiques et émergents, notamment les biotechnologies, les produits pharmaceutiques, la santé et les semi-conducteurs.

Elles ont également décidé d’élargir les liens dans l’éducation, de promouvoir les échanges culturels, sportifs et touristiques, ainsi que de développer une coopération décentralisée concrète.

VNA/CVN