Une "Bibliothèque vietnamienne" inaugurée à Copenhague

À Copenhague, Ngô Phuong Ly et la reine Mary ont inauguré une "Bibliothèque vietnamienne", offrant aux lecteurs danois un voyage à travers l’histoire, la littérature et les traditions du Vietnam, afin de renforcer les liens d’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

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Photo : VNA/CVN

L’épouse du secrétaire général du Parti et président de la République, Ngô Phuong Ly, et la reine du Danemark, Mary, ont visité, le 19 octobre, la bibliothèque BIBLIOTEKET Rentemestervej, à Copenhague, où elles ont inauguré une "Bibliothèque vietnamienne" destinée à faire découvrir au public danois la culture, l’histoire et le peuple vietnamiens, contribuant ainsi à renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Cette visite s’inscrivait dans le cadre de la visite d’État au Royaume du Danemark du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm.

À cette occasion, Mme Ngô Phuong Ly et la reine Mary ont découvert cette structure, inaugurée en 2011, qui regroupe une bibliothèque, un centre culturel communautaire, des espaces de création et divers services destinés aux habitants. Elles ont visité les salles de lecture et l’espace de jeux pour les jeunes enfants, avant de confectionner ensemble des marque-pages.

Mme Ngô Phuong Ly s’est réjouie de découvrir un lieu de savoir et de culture qui contribue à tisser des liens au sein de la communauté locale. Saluant les initiatives visant à encourager les enfants à prendre goût à la lecture, elle a souligné que, malgré les transformations rapides des modes d’accès à l’information sous l’effet du numérique et de l’intelligence artificielle, les livres imprimés et la culture de la lecture conservaient une valeur fondamentale irremplaçable. La lecture permet de développer l’esprit critique, de nourrir l’imagination et de cultiver l’empathie.

Photo : VNA/CVN

Souhaitant présenter de manière vivante et accessible le Vietnam, son peuple, son histoire et sa culture au public danois, Ngô Phuong Ly a annoncé l’offre d’une "Bibliothèque vietnamienne" à l’établissement. Celle-ci comprend des œuvres littéraires qui ont marqué plusieurs générations de lecteurs vietnamiens, notamment Dế Mèn phiêu lưu ký et Đất rừng phương Nam, ainsi que des contes et légendes populaires, dont le récit des origines du peuple vietnamien à travers Lạc Long Quân et Âu Cơ, et la légende de Thánh Gióng. Elle rassemble également des ouvrages consacrés à l’histoire, à la géographie, aux arts, au patrimoine et aux coutumes du Vietnam.

Mme Ngô Phuong Ly a souligné que l’une des meilleures façons de comprendre un peuple était de lire ses livres. La découverte de l’histoire, de l’âme et des valeurs de l’autre à travers les pages des livres contribue à bâtir une amitié durable entre les deux pays. Elle a affirmé que la partie vietnamienne continuerait à enrichir cette collection en fonction des besoins des lecteurs, afin de la rendre toujours plus diversifiée et de favoriser les échanges culturels entre les deux peuples.

Remerciant Mme Ngô Phuong Ly et le Vietnam pour ce don, la reine Mary a estimé que cette initiative contribuerait à promouvoir la lecture au sein de la communauté locale et à approfondir la connaissance du Vietnam parmi les Danois, en particulier les jeunes générations. Elle a également évoqué les souvenirs heureux qu’elle gardait du Vietnam, de son peuple et de sa culture à la suite de ses précédents séjours, exprimant le souhait de revenir prochainement dans le pays.

Lors du banquet d’État organisé dans la soirée du 19 octobre, le roi Frederik X a lui aussi évoqué la visite de la bibliothèque par Mme Ngô Phuong Ly et la reine Mary, ainsi que le don de la "Bibliothèque vietnamienne". Il a souligné le rôle essentiel des livres dans l’acquisition des connaissances et le développement de l’imagination des enfants. Constatant que tous les enfants ne grandissaient pas dans un foyer où l’on raconte des histoires avant de dormir et où les livres occupent une place importante, il a estimé que les bibliothèques locales pouvaient éveiller chez eux le goût de la lecture. Il a remercié Ngô Phuong Ly pour ce qu’il a qualifié de "généreux cadeau" offert à la bibliothèque.

Organisée à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark, cette initiative dépasse le simple don de livres. Elle illustre les liens d’amitié entre les deux peuples et contribue à renforcer leur compréhension mutuelle à travers la culture et la lecture.

VNA/CVN