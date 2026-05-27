Le dirigeant Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne en Thaïlande

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, en visite officielle en Thaïlande, a rencontré le 27 mai à Udon Thani près de 600 représentants de la diaspora vietnamienne.

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Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hùng, la communauté vietnamienne dans ce pays compte aujourd’hui plus de 100.000 personnes. Il a également mis en avant le dynamisme des associations vietnamiennes en Thaïlande dans les activités culturelles, sociales et caritatives, notamment dans la promotion de l’enseignement du vietnamien. La présence de pagodes vietnamiennes, de sites mémoriels dédiés au Président Hô Chi Minh et de "rues vietnamiennes" dans plusieurs localités thaïlandaises témoigne, selon lui, du fort attachement de la diaspora à ses origines et des liens étroits entre les deux pays.

Lors de la rencontre, le dirigeant Tô Lâm a déclaré ressentir une émotion particulière à chacun de ses déplacements en Thaïlande, rappelant que le Président Hô Chi Minh y avait diffusé les idéaux patriotiques et révolutionnaires durant la lutte pour l’indépendance nationale. Il a souligné que cet héritage constituait une source de fierté pour les Vietnamiens de Thaïlande et un précieux patrimoine spirituel pour la nation vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

S’agissant de la situation du pays, Tô Lâm a affirmé qu’en plus de 80 ans de développement et 40 ans de Renouveau (Dôi moi), le Vietnam était devenu l’une des économies dynamiques de la région. Il a également mis en avant les réformes récemment engagées, notamment la rationalisation de l’appareil du système politique, la réorganisation des unités administratives et la mise en place d’un modèle d’administration locale à deux niveaux.

Concernant les relations entre le Vietnam et la Thaïlande, il a affirmé que la communauté vietnamienne en Thaïlande constituait une "passerelle importante", contribuant au développement des liens d’amitié et du partenariat stratégique global entre les deux pays. Il a salué les efforts de la diaspora pour préserver la langue vietnamienne, les traditions culturelles et les sites communautaires, notamment le mémorial du Président Hô Chi Minh à Udon Thani, qu’il a qualifié de symbole vivant de l’identité vietnamienne à l’étranger.

Le dirigeant a également exprimé sa confiance envers les jeunes générations vietnamiennes de Thaïlande, estimant qu’elles disposaient d’un avantage précieux grâce à leur connaissance de la culture thaïlandaise tout en conservant leurs racines vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

Réaffirmant que la diaspora vietnamienne à l’étranger constituait une partie indissociable de la grande union nationale, il a assuré que le Parti et l’État vietnamiens continueraient de l’accompagner afin qu’elle bénéficie d’un statut juridique stable, s’intègre pleinement dans la société locale et contribue activement au développement des relations Vietnam - Thaïlande.

Il a enfin appelé la communauté vietnamienne en Thaïlande à continuer à promouvoir la solidarité, à préserver la langue et la culture vietnamiennes, à renforcer les liens économiques avec le pays d’origine et à contribuer davantage au développement des relations bilatérales.

Il a indiqué que les propositions formulées par les Vietnamiens de Thaïlande lors de cette rencontre seraient synthétisées et transmises aux organes concernés, afin d’étudier rapidement des solutions adaptées.

VNA/CVN