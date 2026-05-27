Le dirigeant Tô Lâm part pour une visite officielle en Thaïlande

À l’invitation du Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, accompagné de son épouse Ngô Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Hanoï le 27 mai pour une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Il s’agit de la première visite du dirigeant vietnamien en Thaïlande, dans le contexte du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976 - 6 août 2026).

Le Vietnam et la Thaïlande ont élevé leurs relations au niveau de "partenariat stratégique" en juin 2013, devenant les premiers membres de l’ASEAN à établir un tel partenariat entre eux. En 2015, ils ont ensuite porté leurs relations au niveau de "partenariat stratégique renforcé", avant de les élever au rang de "partenariat stratégique global" en mai 2025.

La Thaïlande est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN. Les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 22 milliards de dollars en 2025, en hausse d’environ 10% sur un an. Au cours des quatre premiers mois de 2026, ils ont atteint 8,59 milliards de dollars. Les deux pays visent un volume commercial de 25 milliards de dollars dans les prochaines années.

En matière d’investissement, la Thaïlande se classe au 8e rang parmi les pays et territoires investissant au Vietnam, avec plus de 15 milliards de dollars répartis dans près de 800 projets. Les investissements thaïlandais concernent principalement l’industrie manufacturière, la production, l’énergie éolienne, la pétrochimie, l’immobilier, ainsi que le commerce de gros et de détail.

VNA/CVN