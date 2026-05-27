Le Premier ministre demande à Dông Thap d’exploiter efficacement ses nouveaux potentiels de développement

Poursuivant sa mission de travail dans les provinces du Sud, le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, le matin du 27 mai à Dông Thap, une séance de travail avec la permanence du Comité provincial du Parti.

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La réunion a porté sur l’évaluation de la situation socio-économique de la province, l’objectif d’une croissance à deux chiffres, le décaissement des investissements publics, le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux ainsi que la mise en œuvre de la résolution n°57 du Bureau politique. Les participants ont également examiné des solutions visant à lever les obstacles structurels auxquels la localité est confrontée.

Photo : VNA/CVN

Selon les données présentées, le produit intérieur brut régional de Dông Thap a progressé de 6,14% au premier trimestre 2026, illustrant une dynamique de reprise positive. Les recettes budgétaires des cinq premiers mois ont dépassé 12.200 milliards de dongs, soit 51,5% des prévisions annuelles. Les secteurs vitaux ont maintenu leur croissance : l'agriculture a crû de 3,47%, les services de 7,57%, et les exportations ont atteint environ 4 milliards de dollars. La province a également finalisé l'ajustement de son planification pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, visant à exploiter pleinement son espace de développement ainsi que ses potentiels et atouts. Elle coordonne actuellement la mise en œuvre de plusieurs projets d’infrastructures stratégiques, dont les autoroutes My An - Cao Lanh, Cao Lanh - An Huu et l’élargissement de l’axe Hô Chi Minh-Ville - Trung Luong - My Thuân. À ce jour, 18 des 26 grands projets de transport ont été achevés.

Concernant la réforme administrative, le modèle d’administration à deux niveaux a fluidifié l'appareil étatique, supprimé les échelons intermédiaires et renforcé l'efficacité du service public. La mise en œuvre de la résolution N°57 du Bureau politique sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique fait l’objet d’une attention particulière. La réforme administrative ainsi que la simplification et la réduction des procédures administratives continuent d’être intensifiées, parallèlement aux efforts visant à examiner et lever les difficultés rencontrées par les projets d’investissement en suspens.

En dépit de ces progrès, le Premier ministre a pointé des défis persistants, notamment un décaissement encore lent des fonds publics, des ressources humaines laissant encore à désirer, et une valeur ajoutée agricole insuffisante face au potentiel réel de la province.

Le chef du gouvernement a exhorté les autorités locales à renouveler radicalement leur pensée opérationnelle et à identifier un nouveau modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l'innovation et la transition numérique. Il a insisté sur la promotion du développement d'une agriculture écologique et moderne, associée à une transformation profonde et à la construction de marques, répondant aux demandes du marché intérieur et stimulant les exportations ; la transformation des zones côtières en centres économiques maritimes multisectoriels adaptés au changement climatique.

Le Premier ministre a souligné la nécessité d’accélérer le développement de l’industrie de transformation, notamment en faisant des zones industrielles situées le long des fleuves Tiên et Hâu des centres de transformation des produits agricoles et aquatiques. Il a également demandé d’accélérer les investissements dans les zones industrielles de Tân Kiêu, Sông Hâu 2, Hoa Tan et Cao Lanh II et III.

Il a demandé de développer les infrastructures logistiques régionales afin de faire de la province un centre de transit et de distribution reliant le delta du Mékong à Hô Chi Minh-Ville et aux marchés d’exportation. Il a également appelé à promouvoir l’économie frontalière ainsi que l’écotourisme et le tourisme agricole autour des produits phares de la localité.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement, selon le Premier ministre, Dông Thap doit s’attacher à lever les difficultés et obstacles existants, tout en accélérant l’allocation et le décaissement des investissements publics pour 2026.

Sur le volet social, il a insisté sur l'amélioration du bien-être des citoyens, notamment par la construction de logements sociaux, l'accès à des bilans de santé annuels gratuits et le développement d'infrastructures scolaires dans les zones frontalières.

Le Premier ministre a également souligné la nécessité pour la province de renforcer l’édification du Parti ainsi que d’un appareil administratif uni, intègre, démocratique et efficace, tout en formant une équipe de cadres professionnels, intègres et dévoués au service de la population.

Dans la matinée du même jour, le Premier ministre Lê Minh Hung et sa délégation sont également allés offrir de l’encens et rendre hommage à Nguyên Sinh Sac, père du Président Hô Chi Minh, au site mémoriel qui lui est consacré dans le quartier de Cao Lanh, province de Dông Thap.

VNA/CVN