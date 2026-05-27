Le dirigeant Tô Lâm rend hommage au Président Hô Chi Minh en Thaïlande

Dans le cadre de sa visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une haute délégation vietnamienne, s’est rendu le 27 mai au site mémoriel dédié au Président Hô Chi Minh dans la province thaïlandaise d’Udon Thani.

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Lors d’une cérémonie solennelle, les Vietnamiens ont offert de l’encens et des fleurs en hommage au défunt dirigeant vietnamien, avant de visiter le lieu où il vécut et mena des activités révolutionnaires entre 1928 et 1929.

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie, le secrétaire général et président Tô Lâm a écrit un message dans le livre d’or et offert des livres et documents sur le Président Hô Chi Minh au Comité de gestion du site. Il a salué les efforts de la communauté vietnamienne en Thaïlande pour préserver ce lieu historique, tout en contribuant au maintien de la langue et de la culture vietnamiennes ainsi qu’au renforcement de l’amitié entre le Vietnam et la Thaïlande.

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, Tô Lâm et son épouse ont également planté un arbre commémoratif au sein du site mémoriel.

Le site mémoriel dédié au Président Hô Chi Minh à Udon Thani conserve les souvenirs de son séjour en Thaïlande où il soutint la communauté vietnamienne locale, organisa des activités politiques et des campagnes de soutien à la lutte pour l’indépendance du Vietnam. Aujourd’hui transformé en musée et centre d’apprentissage historique, ce lieu accueille chaque année des dizaines de milliers de visiteurs et symbolise les liens d’amitié durables entre le Vietnam et la Thaïlande.

VNA/CVN