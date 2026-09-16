Le roi et la reine de Thaïlande à l’Université de Hanoï

Dans le cadre de leur visite d’État au Vietnam, le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et la reine Suthida Bajrasudhabimalalakshana ont visité, dans l’après-midi du 16 septembre, l’Université de Hanoï, où ils ont rencontré les dirigeants, enseignants, cadres, employés et étudiants de l’établissement.

>> Renforcer les échanges entre les deux organes législatifs Vietnam - Thaïlande

>> Le Vietnam et la Thaïlande disposent d’un grand potentiel de développement

>> Le roi et la reine de Thaïlande prient pour la paix à la pagode Quan Su, à Hanoï

Dans son discours de bienvenue, le professeur associé et docteur Nguyen Van Trao, recteur de l’Université de Hanoï, s’est dit honoré d’accueillir le roi et la reine, soulignant que leur visite constituait un encouragement pour les enseignants, cadres et étudiants de l’établissement.

Photo : dantri/CVN

Cette visite intervient alors que le Vietnam et la Thaïlande célèbrent le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Après un demi-siècle d’efforts pour consolider leurs relations, l’amitié et la coopération entre les deux pays se sont développées dans de nombreux domaines et ont été élevées au niveau de partenariat stratégique global, ouvrant un nouveau chapitre fondé sur une vision de coopération à long terme et substantielle.

À l’Université de Hanoï, les relations Vietnam - Thaïlande se traduisent notamment par l’enseignement du thaï, les échanges culturels et les programmes d’échanges étudiants. Créé en 2009, le Centre de langue et de culture thaïlandaises a permis à ce jour à plus de 1 000 étudiants d’apprendre le thaï comme deuxième langue étrangère. Près de 200 apprenants ont également participé à des programmes de thaï de courte durée, tandis que près de 150 étudiants ont eu l’occasion d’étudier ou d’effectuer des échanges en Thaïlande.

L’Espace culturel thaïlandais de l’Université de Hanoï constitue également un symbole de la coopération culturelle et éducative entre les deux pays. Rénové et agrandi en 2018 avec le soutien de l’ambassade de Thaïlande à Hanoï, il permet aux étudiants vietnamiens de découvrir et d’expérimenter la culture thaïlandaise à travers la langue, les arts et diverses activités interactives.

Actuellement, l’Université de Hanoï entretient des relations de coopération avec près de 20 établissements d’enseignement supérieur thaïlandais, dont l’Université Chulalongkorn, l’Université Assumption et l’Université Mahasarakham. Cette coopération couvre notamment les échanges d’enseignants et d’étudiants, les formations de courte durée, les activités d’immersion et les stages.

Plus de 500 étudiants thaïlandais et plus de 300 stagiaires de l’Académie diplomatique Devawongse Varopakarn ont également étudié, effectué des stages et découvert la culture vietnamienne à l’Université de Hanoï.

La coopération universitaire constitue ainsi un canal important pour renforcer la compréhension mutuelle et les liens d’amitié entre les jeunes générations des deux pays. À travers les programmes d’études, les échanges et les activités culturelles, les étudiants vietnamiens et thaïlandais disposent de davantage d’occasions de partager leurs connaissances et leurs expériences.

L’établissement entend continuer à valoriser ses atouts dans la formation aux langues étrangères, l’éducation internationale, les échanges culturels et la coopération universitaire, afin de multiplier les possibilités pour les jeunes des deux pays d’étudier, d’échanger et de partager leurs expériences, contribuant ainsi à renforcer l’amitié Vietnam - Thaïlande auprès des jeunes générations.

À cette occasion, le roi et la reine de Thaïlande ont assisté à un cours de langue thaïlandaise, visité un espace présentant des produits traditionnels thaïlandais réalisés par les étudiants et remis des documents et équipements pédagogiques au Centre de langue et de culture thaïlandaises.

VNA/CVN