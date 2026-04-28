L'e-commerce atteint 5,7 milliards de dollars au 1er trimestre de l’année

Le chiffre d'affaires total des quatre principales plateformes de l'e-commerce, dont Shopee, Lazada, TikTok Shop et Tiki, a progressé de près de 47% sur un an pour s'établir à 148.600 milliards de dôngs (5,7 milliards de dollars) au cours des trois premiers mois de l'année, soit l'équivalent de 1.650 milliards de dôngs par jour. Cette croissance s'explique par l'expansion continue du commerce en ligne au sein de l'économie numérique vietnamienne.

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Photo : VNA/CVN

Le volume des ventes a augmenté de près de 20% pour atteindre 1,138 million de produits. Le nombre de boutiques actives générant des commandes a atteint environ 490.900, soit une hausse de 4%, ce qui indique une croissance constante du nombre de vendeurs.

Selon la plateforme d'agrégation et d'analyse de données Metric.vn, le marché de l'e-commerce sur ces quatre principales plateformes a maintenu une forte dynamique de croissance au premier trimestre de cette année.

Par catégorie, les trois secteurs ayant généré le plus de revenus au premier trimestre étaient la beauté (24.400 milliards de dôngs), la mode féminine (20.900 milliards de dôngs) et la décoration d'intérieur (18.200 milliards de dôngs).

Par segment de prix, les produits dont le prix se situait entre 100.000 et 200.000 dôngs représentaient la part la plus importante, soit près de 25% du chiffre d'affaires total.

Valaient ensuite les articles à moins de 100.000 dôngs (21%) et ceux dont le prix se situait entre 200.000 et 350.000 dôngs (plus de 17%).

Par rapport à la même période l'an dernier, les segments moyen et haut de gamme ont accru leur part de marché, tandis que celle des produits de plus de 1 million de dôngs a reculé de 17,2% à 15,8%.

Pour le deuxième trimestre, le marché devrait afficher une évolution mitigée en termes de chiffre d'affaires et de volume.

Le chiffre d'affaires total devrait atteindre environ 142.200 milliards de dôngs, en baisse de 4% par rapport au premier trimestre, tandis que le volume devrait légèrement progresser de plus de 1% pour s'établir à environ 1,15 million de produits. Cela laisse présager une stabilité du volume de consommation, mais une possible baisse de la valeur moyenne des commandes à court terme.

VNA/CVN