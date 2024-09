Le cirque vietnamien brille à l’international

Le duo de trapézistes Duc Thinh et Thu Trang a remporté une médaille d’argent lors du 3 e Festival international du cirque, tenu du 12 au 16 septembre à Saint-Pétersbourg, en Russie. Leur numéro s’inspire de la culture des hauts plateaux du Centre du Vietnam.

Le Festival international du cirque, sous le thème “Sans frontières”, a réuni plus de 200 artistes de 15 pays, dont l’Éthiopie, l’Allemagne, l’Italie, la France, la Chine, le Mexique, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Vietnam.

L’“Artiste du Peuple“ Tông Toàn Thang, directeur de la Fédération du cirque du Vietnam, a salué la performance de Duc Thinh et Thu Trang, qui ont captivé le public avec des acrobaties aériennes spectaculaires. Leur numéro Chuyên tinh Lang Biang (Histoire d’amour de Lang Biang) est inspiré de la légende tragique d’un couple d’amoureux à Lang Biang, une célèbre montagne des hauts plateaux du Centre.

Malgré la concurrence d’autres numéros sur le thème de l’amour, Chuyên tinh Lang Biang s’est démarqué par une chorégraphie soignée et une maîtrise technique exceptionnelle, attirant les éloges du public et d’autres artistes. En plus de la médaille d’argent, la performance a remporté deux prix supplémentaires lors du festival.

Empreinte de la culture vietnamienne

Photo : TT/CVN

En juillet dernier, quatre artistes vietnamiennes (Chu Hông Thuy, Pham Thi Huong, Luu Thi Huong et Lô Ngoc Thuy) ont également remporté la médaille d’argent avec leur numéro Balançoire à chapeau conique pour quatre femmes au 8e Festival mondial du cirque (IDOL) à Moscou.

Mis en scène par Tông Toàn Thang, ce numéro a impressionné le jury par la complexité de ses mouvements et l’absence de cordes de sécurité lors des sauts aériens. Les artistes ont fait preuve d’une précision technique remarquable, tout en mettant en valeur des éléments culturels vietnamiens à travers des accessoires en forme de chapeau conique et la musique du célèbre morceau Xin chào Viêt Nam (Bonjour Vietnam).

Ce festival, qui s’est déroulé du 18 au 21 juillet, a accueilli des artistes de 17 pays et territoires. Pour la première fois, le cirque vietnamien a décroché une médaille lors de cet événement mondial, marquant ainsi une étape importante dans l’histoire du cirque national.

Thuy Hà - VNA/CVN