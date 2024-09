L'Opéra de New York met en scène la guerre avec "Grounded"

Le prestigieux Metropolitan Opera de New York lance lundi 23 septembre sa nouvelle saison avec " Grounded ", une oeuvre où guerre, santé mentale et technologie s'entremêlent.

Spécialement commandé par l'Opéra, "Grounded" a été mûri pendant dix ans par la compositrice new-yorkaise Jeanine Tesori - double lauréate aux Tony Awards, les "Oscars" du théâtre et des comédies musicales de Broadway - et adapté d'un livret de l'Américain George Brant.

La mezzo-soprano canadienne Emily D'Angelo incarne le personnage principal : Jess est une pilote d'avion de combat F-16, qui, après une grossesse imprévue, est réaffectée pour commander un drone armé Reaper en Afghanistan, mais depuis le Nevada.

Aux prises avec des dilemmes éthiques et psychologiques, elle doit concilier sa vie de mère et d'épouse tout en préservant sa santé mentale et son intégrité morale dans une mission où elle donne la mort à distance.

Pour mettre en scène ce tiraillement, la compositrice a fait le choix de dédoubler la voix de Jess, symbole de "débuts de traumatisme", explique Jeanine Tesori.

Public jeune

"Elle ne peut pas garder tout ce qu'elle voit pour elle et rester saine psychologiquement", ajoute-t-elle.

L'œuvre, qui a été présentée à Washington en guise d'essai avant sa programmation au Met Opéra de New York, a été reçue tièdement par la critique.

La compositrice et le metteur en scène ont donc fait peau neuve : la dernière version de leur opéra, qu'ils proposeront dès lundi à New York, est plus courte de 45 minutes.

Pour couper, il a fallu "être très courageux et y aller avec les gros sabots", lance Jeanine Tesori.

"Et quand nous sommes arrivés au Met, on était à un stade où nous avions poli" les détails.

L'Opéra de New York compte, avec des œuvres contemporaines comme "Grounded", axé sur la relation entre les humains et la technologie, attirer un public plus jeune et multiculturel.

Le metteur en scène Michael Mayer mise sur la technologie avec une panoplie d'écrans LED installés pour immerger les spectateurs dans l'œuvre.

Et d'autres écrans sont utilisés pour montrer le contraste entre le ciel étendu et le lieu étriqué où Jess passe ses journées à piloter des drones.

Jeanine Tesori devient, avec "Grounded", la première femme à ouvrir une saison du Met Opéra, fondé en 1883.

"Je suis partagée, car bien sûr je suis tellement honorée et reconnaissante, mais je pense que c'est un peu tard", estime la compositrice.

AFP/VNA/CVN