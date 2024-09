Pampilles, strass, sequins : le 19M met à l'honneur les fées brodeuses de la maison Lesage

La galerie parisienne le 19M, soutenue par Chanel, ouvre à partir de jeudi 26 septembre les archives et ateliers de la maison Lesage, pilier historique du savoir-faire en haute couture française, spécialiste de la broderie.

Photo : AFP/VNA/CVN

Fondée en 1924, cette maison réalise les pièces de broderie et de tissage, comme certains embellissements sur l'emblématique tweed Chanel et des pièces de décoration, et a joué un rôle crucial dans l'essor de la haute couture.

Plus de 500 artisans y travaillent et la maison n'a aucune difficulté à recruter, indique Bruno Pavlovsky, directeur des activités mode de Chanel et président du 19M.

"On a plutôt une longue liste d'attente et je crois que les jeunes qui sont là sont plutôt assez contents de l'être", dit-il.

Eprouvée au tournant du siècle, Lesage a survécu uniquement grâce au soutien de Chanel, quand bien même la société travaille aussi pour d'autres maisons.

"À l'époque, il fallait les adosser à une marque pour faire en sorte que cela continue d'exister et Chanel s'est imposé puisque historiquement Mademoiselle Chanel travaillait déjà avec la plupart d'entre eux et (son directeur artistique) Karl Lagerfeld a même amplifié ce phénomène", explique M. Pavlovsky.

L'exposition "Lesage, 100 ans de mode et de décoration" présente des pièces sorties des archives des collection de Karl Lagerfeld, Saint Laurent et Chanel.

Des installations immersives, voire carrément psychédéliques, font voir les arcanes de la broderie à l'aiguille ou du crochet dit de Lunéville, dont une pièce peut prendre, perle après perle, des centaines heures de travail.

L'exposition est organisée dans la galerie le 19M, qui réunit à l'initiative de la maison Chanel, depuis 2021, 112 maisons (Atelier Montex et Studio MTX, ERES, Desrues, Goossens, Lemarié et Lognon, Lesage et Lesage Intérieurs, Maison Michel, Massaro, Paloma), Porte d'Aubervilliers dans le 19e arrondissement Paris.

Le groupe concurrent LVMH va également ouvrir son propre centre des savoir-faire qui sera inauguré en 2025 rue Bayard, dans le 8e arrondissement de Paris.

Exposition jusqu'au 5 janvier - le 19M, 2 place Skanderbeg, 75019 Paris.

AFP/VNA/CVN