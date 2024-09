Ligue 1 : Brest, naufragé dans la tempête à Auxerre

En attendant les autres rencontres du week-end, les Brestois restent dans le ventre mou du classement, au 13e rang avec six points et se voient même dépassés, à la différence de buts, par les Icaunais, 12es après avoir doublé leur capital points.

C'est la deuxième victoire de la saison pour l'AJA qui restait sur une série de quatre défaites et la première fois que l'équipe bourguignonne ne concède aucun but.

Pour Brest, c'est la douche froide, reçue sous des trombes d'eau qui se sont abattues, surtout en seconde période, sur le stade Abbé-Deschamps, après deux victoires de rang, l'une en Ligue des Champions contre Sturm Graz (2-1) puis Toulouse (2-0).

L'entraîneur Eric Roy, suspendu trois matches pour son attitude envers le corps arbitral après le match contre le TFC et assis en tribunes, avait largement changé son onze de départ par rapport au dernier match de championnat disputé en Haute-Garonne.

La composition de son équipe semblait, cette fois-ci, pouvoir être assez proche de celle qui pourrait débuter à Salzbourg, mardi 24 septembre, mais il faudra que ses joueurs adoptent une autre attitude que face à Auxerre ou bien que Roy modifie ses plans pour jouer en Autriche.

Les Ti-Zefs se sont montrés beaucoup trop passifs, largement dominés, particulièrement dans l'entrejeu, face à un adversaire combatif et avide de réaction après une série de résultats négatifs et de sortir de la zone rouge.

À la mi-temps, l'avance de l'AJA était tout à fait justifiée avec un but d'Elisha Owusu qui a ouvert la marque après une déviation de Lassine Sinayoko après un ballon récupéré par les Auxerrois à la hauteur de la ligne médiane (27).

Peu avant la mi-temps, Jubal a transformé un penalty obtenu par Sinayoko pour une faute de main d'Edmilson Fernandes (2-0, 37).

Bizot sauvé par la barre

En seconde période, alors que Brest semblait réagir, les Icaunais ont porté le score à 3-0 par Hamed Traoré qui a ajusté le gardien Marco Bizot après un ratage de Brendan Chardonnet à la réception d'un centre délivré de l'aile droite par Owusu (58).

Les Brestois auraient même pu encaisser un quatrième but sur une reprise de la tête de Gabriel Osho qui a heurté la barre (74) alors que Bizot a sauvé son équipe, du pied, sur un coup franc tiré de l'aile droite par Traoré (78). Dans l'ensemble, les hommes de Roy ont été inoffensifs.

Ils n'ont été menaçants que sur une tête, non cadrée, de Soumaula Coulibaly (32) et sur une tir d'Abdallay Sima arrêté par le gardien Donovan Léon (44) lequel s'est aussi bien interposé sur un tir puissant de Kamory Doumbia (76) et sur une reprise de la tête, retournée de Kenny Lala (90).

Et la meilleure occasion de Brest aura peut-être été la reprise acrobatique de Mama Baldé heurtant la barre dans le temps additionnel (90+2). Bien trop tard pour inverser la tendance.

