La Chine dévoile le tombeau de plus haut niveau de l'État de Chu fouillé à ce jour

Le tombeau de Wuwangdun, découvert dans la province de l'Anhui, dans l'Est de la Chine, a été confirmé comme étant le plus grand et le plus haut niveau de tombe de l'ancien État de Chu datant de plus de 2.200 ans, a déclaré l'Administration nationale du patrimoine culturel.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'administration a fait cette annonce lors d'une récente conférence de presse dans la ville de Huainan, ajoutant que le tombeau découvert à Huainan était le plus complexe de son genre sur le plan structurel.

Les archéologues se sont concentrés sur l'excavation du tombeau principal en fosse verticale, le confirmant comme une grande structure abritant une zone de sépulture à chambres en bois.

Les chercheurs ont mené une protection sur site et des études multidisciplinaires sur les artefacts découverts, renforçant et extrayant des objets fragiles tels que les planches de la chambre, les nattes de bambou et les objets en laque.

Les analyses simultanées comprenaient la datation au carbone 14, l'identification des espèces de bois, l'analyse infrarouge des inscriptions, ainsi que des études sur les matériaux et la fabrication des laques et textiles.

L'administration s'est engagée à poursuivre les travaux archéologiques, la préservation des artefacts et la recherche interdisciplinaire à Wuwangdun, dans le but de mettre en lumière les rituels, l'artisanat et les réalisations culturelles de l'État de Chu concernant la fin de la période des Royaumes combattants.

La période des Royaumes combattants s'étendait de 475 av. J.-C., à 221 av. J.-C.

Xinhua/VNA/CVN