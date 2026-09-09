Le Vietnam, de l'intégration à la capacité de façonner l'avenir

À travers la visite du secrétaire général du Parti, président de la République Tô Lâm en Russie et en France et sa participation au Sommet international sur l'espace à Paris, le Vietnam affirme une nouvelle ambition diplomatique : ne plus seulement participer aux mécanismes internationaux, mais contribuer aux décisions et aux dynamiques qui façonneront l’avenir. Dans cette analyse, le Professeur associé et Docteur Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale, décrypte les enjeux de cette évolution.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Au-delà du renforcement des relations avec deux partenaires majeurs, ce déplacement traduit une évolution plus profonde de la vision vietnamienne de l’intégration internationale : passer d’un pays activement engagé dans les mécanismes mondiaux à un pays capable d’apporter des contributions, de proposer des initiatives et de participer à la définition des orientations futures.

Du 7 au 12 septembre 2026, le secrétaire général du Parti, président de la République Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, effectue une visite d’État en Fédération de Russie, une visite officielle en France et participe au Sommet spatial organisé à Paris.

Ce déplacement relie des partenariats historiques profondément enracinés à un domaine stratégique appelé à jouer un rôle croissant dans le développement de l’humanité. Il illustre ainsi une transformation de la pensée vietnamienne en matière d’intégration internationale.

Du rôle de participant à celui d’acteur de la construction internationale

L’un des grands acquis de la diplomatie vietnamienne au cours des dernières décennies réside dans l’élargissement de ses relations extérieures, son intégration croissante aux mécanismes internationaux et sa contribution à un environnement pacifique et stable favorable au développement.

Après une longue période marquée par les guerres et les difficultés, le Vietnam occupe aujourd’hui une place internationale de plus en plus affirmée. Sa voix est davantage reconnue dans les forums régionaux et mondiaux.

Cependant, une intégration plus profonde implique de nouvelles responsabilités. Le Vietnam ne peut plus seulement être présent dans les institutions internationales ou appliquer des cadres définis par d’autres. Son nouveau statut exige une capacité accrue à contribuer, à proposer et à participer à la construction des réponses communes.

La Résolution N°59-NQ/TW sur l’intégration internationale dans la nouvelle conjoncture appelle précisément à ce changement d’approche : passer d’une logique de participation à une démarche plus proactive fondée sur l’initiative et la responsabilité.

Dans le prolongement de cette orientation, la Résolution N°06-NQ/TW relative à la mise en œuvre de la politique extérieure du XIVe Congrès national souligne la nécessité pour la diplomatie vietnamienne d’évoluer, passant de la simple participation aux règles du jeu à la capacité de contribuer à les façonner.

Cette évolution ne relève pas seulement du vocabulaire diplomatique. Elle traduit une transformation de fond : le Vietnam entend devenir un acteur capable d’apporter des idées, des initiatives, des normes et des solutions aux défis communs, tout en contribuant à un environnement international plus pacifique, coopératif et durable.

La visite du secrétaire général du Parti, président de la République Tô Lâm en Russie et en France, ainsi que sa participation au Sommet spatial de Paris, s’inscrivent pleinement dans cette dynamique.

Avec la Russie, cette visite d’État revêt une portée particulière. Première visite d’un dirigeant vietnamien de ce rang depuis 1991, elle réaffirme la constance du Vietnam dans la préservation d’une relation d’amitié traditionnelle construite depuis plus de 75 ans.

Au-delà de la mémoire historique, ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives dans des domaines d’avenir tels que l’énergie, les sciences et technologies, la formation des ressources humaines, les infrastructures, l’économie, le commerce et l’investissement.

Avec la France, le partenariat stratégique global entre les deux pays offre également de nouveaux espaces de coopération dans les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique, les énergies nouvelles, la transition verte, l’éducation, la formation et la culture.

La perspective pour le Vietnam et la France de devenir des passerelles stratégiques entre l’Union européenne et l’ASEAN illustre une approche plus large : une relation bilatérale solide peut devenir un levier pour développer des réseaux de coopération plus vastes.

Dans cette dynamique, la culture occupe une place essentielle. Les relations entre le Vietnam, la Russie et la France ne reposent pas uniquement sur les dimensions politique et économique. Elles sont également nourries par une longue histoire d’échanges dans l’éducation, les sciences et les arts.

Dans un monde où la compétition stratégique s’intensifie, l’influence d’un pays repose aussi sur sa capacité à créer la confiance, à établir des liens humains et à faire rayonner ses valeurs.

La culture devient ainsi une véritable ressource diplomatique : elle transforme la connaissance mutuelle en compréhension, la compréhension en confiance, et la confiance en une base durable pour la coopération.

Ensemble, façonner l’avenir

Si les étapes russe et française de cette visite illustrent la profondeur de relations construites au fil du temps, la participation du secrétaire général du Parti, président de la République Tô Lâm au Sommet international sur l'espace à Paris révèle une autre dimension de cette nouvelle vision diplomatique : être présent dans les domaines qui façonneront les équilibres de demain.

L’espace n’est plus seulement un domaine scientifique réservé à quelques puissances technologiques. Il devient un secteur stratégique lié au développement économique, à la sécurité, à la gestion des ressources et à la capacité des États à répondre aux défis contemporains.

La présence du Vietnam à ce sommet ne traduit donc pas uniquement son intérêt pour les technologies spatiales. Elle témoigne aussi de sa volonté de participer aux discussions internationales sur les normes et les mécanismes de gouvernance qui structureront l’utilisation de l’espace dans les prochaines décennies.

Les applications spatiales concernent désormais de nombreux aspects de la vie quotidienne : télécommunications, économie numérique, observation de la Terre, gestion des ressources naturelles, prévention des catastrophes, adaptation au changement climatique ou transports intelligents.

Elles soulèvent également de nouveaux enjeux liés à l’utilisation durable des ressources spatiales, à la gestion des données, à la sécurité et à la responsabilité internationale.

Dans ce contexte, participer dès les premières étapes à l’élaboration des cadres de gouvernance constitue une expression concrète de la volonté de contribuer à façonner les règles du futur.

Cette approche dépasse le seul domaine spatial. Elle concerne également les secteurs qui définiront les modèles de développement du XXIe siècle : intelligence artificielle, données, économie numérique, normes vertes, cybersécurité, transition énergétique et gouvernance des défis transfrontaliers.

Le Vietnam est appelé à jouer un rôle plus actif dans la construction de nouveaux cadres internationaux concernant les données, l’intelligence artificielle, le commerce numérique et les standards environnementaux, en faisant entendre une voix constructive et responsable.

Façonner l’avenir ne constitue donc pas seulement une ambition politique. Cela exige une vision stratégique, des capacités scientifiques et technologiques, des ressources humaines qualifiées et une meilleure articulation entre diplomatie, innovation, économie, culture et sécurité.

Le passage de la participation à la contribution commence par le renforcement des capacités nationales. Un pays qui souhaite peser davantage dans les affaires mondiales doit disposer d’une base solide en matière de recherche, d’innovation, d’institutions et de formation.

La diplomatie est le prolongement de la force d’un pays. Plus les fondements nationaux sont solides, plus sa voix internationale gagne en crédibilité ; plus son intégration est profonde, plus son autonomie stratégique doit être renforcée.

Dans un contexte marqué par les recompositions géopolitiques, le monde a besoin de pays capables de défendre leurs intérêts légitimes tout en contribuant aux biens communs, de préserver leur indépendance sans s’isoler et de coopérer avec responsabilité.

Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour poursuivre cette trajectoire : son histoire, son expérience de développement, son attachement à la paix et à la coopération, ainsi que sa politique extérieure fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la diversification et la multilatéralisation.

Le déplacement de Moscou à Paris dépasse ainsi le cadre d’une succession de rencontres diplomatiques. Il reflète l’image d’un Vietnam qui avance avec une nouvelle confiance : fidèle à ses partenariats historiques, ouvert à de nouvelles coopérations stratégiques et engagé dans les domaines qui détermineront l’avenir.

Passer d’un pays participant activement aux affaires internationales à un pays capable d’apporter des contributions et de participer à la construction de l’avenir est un processus de long terme. Mais cette évolution correspond aux nouvelles capacités et aux nouvelles responsabilités du Vietnam.

Lorsque ses relations extérieures deviennent des leviers de développement, lorsque sa présence internationale se transforme en capacité d’initiative et lorsque ses valeurs sont portées avec confiance et responsabilité, le Vietnam ne se contente plus de s’intégrer au monde. Il contribue à façonner un monde plus coopératif, plus équilibré et plus durable.

Câm Sa/CVN