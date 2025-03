France : la grippe prend fin dans toute la métropole

L'épidémie de grippe, particulièrement forte cette saison, est en train de prendre fin dans toute la métropole française, a rapporté mercredi 19 mars l'agence de santé publique, aucune région n'étant plus en situation épidémique dans l'Hexagone.

En métropole, "l'activité grippale était en diminution en ville et à l'hôpital dans l'ensemble des classes d'âge", a résumé Santé publique France, dans un bilan hebdomadaire clos au dimanche 16 mars.

Toutes les régions de l'Hexagone sont désormais en situation de "post-épidémie", un état intermédiaire entre la normale et une épidémie déclarée. Jusqu'alors, la Nouvelle-Aquitaine était la dernière région métropolitaine à rester frappée par l'épidémie.

En revanche, celle-ci perdure outre-mer en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à Mayotte. La grippe a été particulièrement violente lors de la saison 2024/2025, se montrant meurtrière chez les plus âgés et envoyant de nombreux enfants à l'hôpital.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette situation, dont la circulation conjointe de plusieurs souches et l'efficacité limitée du vaccin déployé cette saison, notamment chez les plus de 65 ans. Débutée le 15 octobre, la campagne de vaccination contre la grippe, couplée à celle du COVID, s'est achevée le 28 février.

Malgré l'amélioration de la situation épidémique, les autorités sanitaires appellent à rester prudent : "bien qu'en nette diminution, le taux de positivité pour grippe restait élevé (...), indiquant une circulation toujours active des virus grippaux", note Santé publique France.

La bronchiolite - sauf à Mayotte qui reste en épidémie - et le COVID restent globalement stables à un niveau faible.

