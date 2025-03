Le transport ferroviaire thaïlandais stimule l'innovation

La Société nationale des chemins de fer de Thaïlande (SRT) et l'Agence de recherche et de développement des technologies ferroviaires (RTRDA) s'associent pour soutenir le développement d'innovations dans le transport ferroviaire, contribuant ainsi à renforcer la compétitivité du secteur ferroviaire du pays et à réduire sa dépendance aux technologies importées.