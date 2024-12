La Thaïlande assouplit la réglementation sur les véhicules électriques

Dans le cadre du programme d'incitation EV 3.0 actuel, les fabricants doivent produire un véhicule électrique assemblé localement pour chaque véhicule électrique importé ou un ratio de 1:1.

Les entreprises qui ne parviendront pas à respecter ce quota en 2024 seront confrontées à un ratio production/importation plus strict de 1,5:1 d'ici 2025.

La politique vise à encourager les constructeurs automobiles à établir des usines d'assemblage de véhicules électriques en Thaïlande, qui a attiré des investissements liés aux véhicules électriques totalisant 80 milliards de THB (2,3 milliards d’USD).

Pour soutenir davantage l'industrie automobile en difficulté, le gouvernement prolongera les exigences de production nationale de véhicules électriques jusqu'à la fin de 2027. Cette décision intervient alors que la Thaïlande est aux prises avec des conditions de marché stagnantes causées par une croissance économique lente et des politiques de crédit strictes.

La Fédération des industries thaïlandaises (FTI) a récemment révisé à la baisse ses prévisions de production automobile pour 2024 à 1,5 million d'unités, le plus bas niveau depuis 2021, invoquant une faible demande intérieure.

En janvier et octobre, les ventes totales de voitures en Thaïlande ont chuté de 26,2% en glissement annuel pour atteindre 476.350 unités, les ventes de camionnettes ayant chuté de 43%.

La baisse est attribuée à une réglementation plus stricte des prêts automobiles dans un contexte d'inquiétudes concernant l'augmentation des prêts non productifs et l'endettement élevé des ménages thaïlandais.

