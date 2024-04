Les banques thaïlandaises envisagent une expansion en Asie du Sud-Est

Photo : bangkokpost/CVN

Jindarat Sirisithichote, directeur associé des institutions financières chez Fitch Ratings Thaïlande, a déclaré que l'expansion régionale des activités des grandes banques locales a nettement augmenté en 2023 après que de multiples acquisitions transfrontalières ont conduit à une croissance substantielle des prêts à l'étranger au cours de la période 2020-2022.

Le portefeuille de prêts internationaux des banques nationales d’importance systémique (D-SIB) est passé à 10% de l’encours total des prêts, contre 6% en 2020.

Il existe six D-SIB en Thaïlande, à savoir Bangkok Bank (BBL), Kasikornbank (KBank), Krungthai Bank (KTB), Siam Commercial Bank (SCB), Bank of Ayudhya (Krungsri) et TMBThanachart Bank. Parmi celles-ci, BBL, KBank, SCB et Krungsri ont notamment accru leurs opérations dans les pays voisins.

Le responsable a noté qu'avec la forte croissance des économies d'Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam, en Indonésie et aux Philippines, les banques thaïlandaises disposent d'opportunités substantielles d'expansion régionale.

En février 2024, la SCB a annoncé son accord pour acquérir une part de 100% du prêteur de crédit à la consommation Home Credit Vietnam. L’acquisition devrait être finalisée au premier semestre 2025 et soutiendra probablement les activités bancaires internationales de la banque à long terme.

Jindarat Sirisithichote a déclaré que la croissance des opportunités commerciales régionales a encouragé le secteur des entreprises thaïlandais à se développer à l'étranger. Au cours de la dernière décennie, les investissements directs à l’étranger ont connu une augmentation remarquable de 223%.

