Eurofins confirme ses objectifs, s'estimant résistante en cas de crise

>> Droits de douane : les prix d'Airbus et Boeing en zone de turbulences

>> Pour le FMI, les droits de douane vont lester l'économie mondiale

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les droits de douane potentiels ou déjà mis en place, actuellement en discussion entre gouvernements, ne devraient pas avoir d’impact matériel direct sur la structure de coûts d’Eurofins", affirme le groupe dans un communiqué.

Eurofins, qui analyse des produits biologiques, pharmaceutiques, chimiques et environnementaux, des cosmétiques, des matériaux et des aliments, estime aussi que "son exposition relativement moins cyclique à l’économie la rend généralement moins vulnérable aux effets d’un ralentissement économique".

Le groupe explique ainsi être positionné "sur des marchés des sciences de la vie résilients, générant des revenus récurrents et prévisibles, et que la grande majorité de ses services sont réalisés dans le pays où se trouvent ses clients".

Sur les trois premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires ressort en hausse de 6,9% par rapport au premier trimestre 2024, s'établissant à 1,767 milliard d’euros.

Le consensus des analystes de FactSet anticipait un chiffre d'affaires de 1,991 milliard d'euros au premier trimestre.

"Notre performance démontre non seulement la nature non cyclique de la demande pour nos services en période de conditions économiques difficiles, mais aussi la solidité de notre modèle économique et la concentration de notre organisation", souligne Gilles Martin, patron d'Eurofins, cité dans le communiqué.

Le dirigeant dit toutefois faire "preuve de prudence dans le climat économique incertain actuel", notamment en termes d'allocation du capital, tout en restant confiant dans la "stratégie de création de valeur à long terme".

L'entreprise a continué d'étendre son réseau de laboratoires en finalisant 11 acquisitions, a lancé 5 start-up et 14 points de collecte de sang sur le premier trimestre.

Elle table sur une croissance "à un chiffre unique et moyen" des revenus, ainsi qu'une rentabilité en hausse pour 2025.

AFP/VNA/CVN