FAO : le bilan de 60 ans d'investissement agroalimentaire dans 110 pays

Le Centre d'investissement de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) célèbre cette année son 60 e anniversaire en mettant en avant les solutions d'investissement et de financement fournies dans environ 110 pays en 2023, selon le rapport annuel du Centre publié dimanche 21 juillet.

Photo : AFP/VNA/CVN

Au cours de l'année écoulée, le Centre a joué un rôle clé dans la conception de 38 projets d'investissement public, dont plus de la moitié visent des objectifs liés au climat et à l'environnement, précise-t-on de même source, notant que ces projets, approuvés par des partenaires financiers dans 26 pays, représentent environ 6,6 milliards d'USD en nouveaux investissements.

Par ailleurs, le Centre a contribué à l'élaboration de dizaines de stratégies agricoles, d'études sectorielles et politiques, ainsi que de dialogues politiques dans 64 pays.

Le soutien à la mise en oeuvre des projets en cours a également été maintenu, englobant un portefeuille d'investissement total de 46,7 milliards d'USD dans 92 pays.

Le directeur général de la FAO, QU Dongyu, a souligné dans l'avant-propos du rapport que transformer les systèmes agroalimentaires mondiaux pour les rendre plus efficaces, inclusifs, résilients et durables est une tâche énorme et urgente.

Il a ajouté que l'investissement est essentiel à cette transformation, et que, par le biais du Centre d'investissement, la FAO collabore avec des partenaires pour fournir un soutien technique sur mesure, afin d'aider les pays à assurer la disponibilité, l'accessibilité et l'abordabilité de la nourriture.

APS/VNA/CVN