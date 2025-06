La Thaïlande œuvrera pour un accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN d'ici 2025

Le ministre thaïlandais du Commerce, Pichai Naripthaphan, qui préside le Comité ASEAN - DEFA, a déclaré avoir fait part de la volonté de la Thaïlande d'accueillir une réunion spéciale des ministres de l'Économie de l'ASEAN au ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Tengku Zafrul Aziz, qui préside actuellement le Conseil des ministres de l'Économie de l'ASEAN (AEM).

La réunion se concentrera sur la recherche d'un consensus régional sur les étapes clés nécessaires à la conclusion de l'Accord-cadre sur l'économie numérique de l'ASEAN dans l'année, a déclaré Pichai.

Il a également discuté de la question avec le vice-Premier ministre et ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Gan Kim Yong, en marge de la 25e réunion du Conseil de la Communauté économique de l'ASEAN à Kuala Lumpur. Singapour a exprimé son soutien et s'est engagé à soutenir les efforts de la Thaïlande pour atteindre l'objectif de 2025.

VNA/CVN