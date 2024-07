Climat : juin 2024 encore plus chaud qu'en 2023, plus d'un an de records mondiaux

Sous l'effet des rejets de gaz à effet de serre de l'humanité, les records de températures mondiales continuent de tomber depuis plus d'un an : juin 2024 est devenu le mois de juin le plus chaud jamais mesuré, effaçant le record déjà battu en 2023.