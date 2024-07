Grippe aviaire

La situation devient "alarmante" en Asie-Pacifique, prévient une agence de l'ONU

L'évolution de la grippe aviaire dans la zone Asie-Pacifique, avec des transmissions de plus en plus fréquentes à des humains et l'apparition d'un nouveau variant du virus, devient "alarmante", prévient jeudi 25 juillet l'agence des Nations unies pour l'agriculture (FAO).