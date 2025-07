Euro-2025 : les Bleues toutes proches des quarts en s'offrant facilement les Galloises

Remaniée et rajeunie, l’équipe de France féminine s’est largement imposée face au pays de Galles (4-1), mercredi soir 9 juillet à Saint-Gall, et se rapproche des quarts de finale de l’Euro-2025. En tête du groupe D avec six points, un nul dimanche contre les Pays-Bas leur suffira pour se qualifier.

Photo : AFP/VNA/CVN

Alignée avec une défense très jeune, la sélection de Laurent Bonadei a montré des signes de fébrilité en début de match, notamment sur l’ouverture du score galloise, inscrite par Jess Fishlock, légende du pays de Galles, profitant d’un manque de communication dans la défense française.

Mais rapidement, les Bleues ont repris le contrôle, portées par une Clara Mateo en grande forme. Élue meilleure joueuse du championnat de France cette saison, l’attaquante du PFC a été impliquée dans trois des quatre buts français : ouverture du score sur corner (8e), pénalty obtenu juste avant la pause (45+1) transformé par Kadidiatou Diani, puis passe décisive pour Amel Majri (53e).

Cette dernière, à 32 ans, disputait son tout premier match dans un Euro et a inscrit le but du 3-1. La capitaine Grace Geyoro a scellé la victoire dix minutes plus tard, bien servie par Diani (63e).

Photo : AFP/VNA/CVN

Si la première période a été marquée par des erreurs techniques et un manque d’automatismes, l’équipe a su monter en puissance. "On a eu un peu peur au début, mais on savait que ce serait un match de 90 minutes. On est vite revenues", a déclaré Mateo sur France 2.

La jeunesse de la défense française était notable : Alice Sombath et Thiniba Samoura, toutes deux âgées de 21 ans, formaient la charnière centrale, épaulées par Melween N'Dongala sur le flanc droit. En seconde période, avec l’entrée de Lou Bogaert, la ligne défensive n’affichait plus que des joueuses de 21 ans ou moins.

Ce choix de rajeunissement est assumé par Bonadei, qui insiste sur le collectif. En deux matchs, il a déjà utilisé 20 joueuses de champ, annonçant une rotation continue pour maintenir le rythme. Seules les gardiennes remplaçantes, Constance Picaud et Justine Lerond, et la capitaine Griedge Mbock (blessée) n’ont pas encore joué.

Depuis le début du tournoi, les Bleues ont inscrit six buts par six joueuses différentes (Katoto et Baltimore contre l’Angleterre), illustrant un danger offensif diffus. "Cela montre que le danger peut venir de partout", a souligné Bonadei en conférence de presse.

Dimanche à Bâle, contre des Néerlandaises en difficulté après leur lourde défaite face à l’Angleterre (0-4), les Bleues devront élever leur niveau physique pour éviter toute mauvaise surprise. L’objectif est clair : valider leur billet pour les quarts et confirmer leur montée en puissance dans cette compétition.

AFP/VNA/CVN