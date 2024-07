Glissement de terrain en Éthiopie : le bilan pourrait atteindre les 500 morts

Le bilan du glissement de terrain survenu lundi 22 juillet dans une zone difficile d'accès du Sud de l'Éthiopie est désormais de 257 morts et pourrait atteindre les 500 tués, rapporte jeudi 25 juillet l'Agence humanitaire de l'ONU.

Le glissement de terrain est le plus meurtrier connu en Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique dont plus des trois-quarts des 120 millions d'habitants vivent en zone rurale. Trois jours après la catastrophe, les habitants continuaient de chercher des victimes, creusant l'épaisse couche de glaise à mains nues ou à l'aide de pelles.

Le bilan "a atteint les 257 morts au 24 juillet" et "devrait augmenter jusqu'à hauteur des 500 morts, selon les informations communiquées par les autorités locales", écrit l'Agence humanitaire de l'ONU (OCHA) dans son dernier rapport de situation publié jeudi 25 juillet.

Plus de 15.500 personnes vivant dans des zones alentour "présentant un risque élevé de nouveaux glissements de terrain" étaient en attente d'évacuation par les autorités, poursuit l'OCHA. Parmi elles figurent "au moins 1.320 enfants de moins de cinq ans et 5.293 femmes enceintes et allaitantes".

De l'aide a commencé à arriver dans cette zone reculée du sud éthiopien, située à près de 500 kilomètres et plus de dix heures de route de la capitale Addis Abeba.

