La production de la Fiat 500 électrique suspendue pendant un mois

Photo : AFP/VNA/CVN

"Cette mesure est rendue nécessaire par le manque actuel de commandes" lié aux "graves difficultés" rencontrées sur le marché des véhicules électriques en Europe "par tous les producteurs, en particulier européens", indique Stellantis dans un communiqué.

"Stellantis s'engage fermement à assurer la continuité de toutes ses usines et activités et travaille d'arrache-pied pour gérer au mieux et traverser cette phase de transition difficile", relève le constructeur franco-italo-américain.

Le groupe indique investir 100 millions d'euros pour doter la Fiat 500 électrique d'une "nouvelle batterie haute puissance" et "intensifier sa production".

Le constructeur rappelle en outre qu'il compte fabriquer "à partir de 2025 ou 2026" une nouvelle version hybride de la Fiat 500 sur le site de Mirafiori.

L'annonce de la suspension de la production jusqu'au 11 octobre survient sur fond de polémique avec le gouvernement de Giorgia Meloni qui reproche au constructeur de délocaliser sa production dans des pays à bas coûts, au détriment des usines italiennes.

Stellantis a augmenté sa production en Italie l’an dernier de 9,6% à près de 752.000 véhicules et, pressé par le gouvernement, s’est engagé à la porter à un million d’unités en 2030, un seuil qui n’a pas été atteint depuis 2017.

Mais après trois années de hausse, la production de Stellantis en Italie est repartie à la baisse au premier semestre, chutant de 25,2% à 303.510 véhicules, selon le syndicat FIM-CISL. Sans les véhicules commerciaux, la baisse atteint même 35,9% sur les six premiers mois de l’année.

Les salariés de Mirafiori, où est produite aussi la Maserati, ont enchaîné cette année des périodes de chômage technique dues à une baisse de la demande et au retard qu’a pris le lancement par le gouvernement de bonus écologiques pour l’achat de véhicules électriques, un dispositif qui n’est entré en vigueur qu’en juin.

