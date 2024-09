Le Forum public 2024 de l'OMC se concentre sur la remondialisation

>> La croissance du commerce mondial ralentira à 1,7%

>> Une conférence ministérielle de l'OMC en terrain glissant à Abou Dhabi

>> Commerce : l'OMC appelle à faire plus pour inclure les pays pauvres

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Forum public 2024 de l'Organisation mondiale du commerce de cette année vise à explorer comment la remondialisation peut rendre le commerce plus inclusif et garantir qu'un plus grand nombre de personnes en bénéficient.

La directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a indiqué que le commerce international contribue à réduire les écarts de revenus entre les économies et favorise l'inclusion économique mondiale, citant les conclusions du Rapport sur le commerce mondial 2024 récemment publié.

Entre 1995 et 2023, le revenu mondial par habitant, corrigé de l'inflation, a augmenté d'environ 65%; le revenu par habitant des économies à revenu intermédiaire de la tranche inférieure a presque triplé, a ajouté la directrice générale de l'OMC.

"Les pays pauvres ont réduit l'écart de revenu avec les pays riches pour la première fois depuis la révolution industrielle", a-t-elle dit.

Cependant, la directrice générale a souligné que de nombreux pays pauvres, notamment en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient, restent en marge du commerce mondial. Ils étaient déjà en retard en matière de convergence des revenus avant même que la pandémie ne frappe, a-t-elle noté.

Dans certains pays à revenu élevé, des problèmes tels que les coûts commerciaux élevés, l'accès limité à l'information, l'inadéquation des compétences professionnelles et le manque de possibilités de financement ont donné à des gens le sentiment d'être laissés pour compte par la mondialisation. Cela, a-t-elle estimé, a intensifié la réaction politique contre le commerce international.

Selon la cheffe de l'OMC, le protectionnisme n'est pas une voie efficace vers l'inclusion. Au contraire, des échanges commerciaux plus nombreux et de meilleure qualité sont la voie à suivre pour faire passer les populations et les lieux des marges au courant dominant de l'économie mondiale, a-t-elle souligné.

L'économiste en chef de l'OMC, Ralph Ossa, a ajouté qu'une stratégie globale était nécessaire pour renforcer davantage l'inclusion commerciale et combler les écarts de revenus entre les économies. Les politiques commerciales doivent être efficacement intégrées aux cadres politiques internationaux et nationaux plus larges, a-t-il indiqué.

Le forum de quatre jours comportera 138 sessions, attirant près de 4.400 participants issus de gouvernements, d'entreprises, du monde universitaire et de divers secteurs de la société.

Xinhua/VNA/CVN